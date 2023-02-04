В эту субботу, 4 февраля, в американском городе Санрайз на домашнем стадионе «Флориды» состоится Матч звезд НХЛ 2023 — уже 67-й по счету. В этом году в звездном уикенде впервые примут участие девять россиян, трое из которых вратари. И впервые в Матче звезд выступит челябинский форвард ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. ИА «Первое областное» рассказывает о хоккеисте и других южноуральцах, принимавших участие в Матчах всех звезд НХЛ.
Артемий является уроженцем Коркино и воспитанником челябинской спортшколы «Трактор». Начинал заниматься хоккеем в «Тракторе», но позже переехал в Подольск в школу «Витязя». В КХЛ игрок выступал несколько сезонов за «Витязь», «Ак Барс» и СКА. В 2015 году выиграл в составе питерцев Кубок Гагарина, набрав в 20 матчах плей-офф 20 очков (5+15).
Чуть позже в 2015 году Артемий подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс» и провел за них несколько сезонов, потом перебрался в «Коламбус Блю Джекетс» и в межсезонье 2019 Панарин стал одним из самых востребованных неограниченно свободных агентов в НХЛ. Хоккеист заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет на общую сумму в $81,5 млн. Среднегодовой доход Панарина составляет $ 11,64 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым российским хоккеистом.
Традиционно Матч звезд состоит из двух частей: конкурсов мастерства и турнир в формате 3×3 между командами дивизионов. Этот год не стал исключением из правил. Начнется уикенд в пятницу, 3 ферваля, в 19:00 по местному времени (5:00 утра по челябинскому времени), а игры стартуют в субботу, 4 февраля, в 15:00 (01:00 по Челябинску).
Приглашение Артемия Панарина в этом году на Матч всех звезд облегчило душу многим болельщикам. «Хлебушек» из Коркино уже побил и установил множество рекордов в НХЛ, но за практически 8 лет в лиге его вызывали на Матчи всех звезд всего два раза. В 2020 году Панарин пропустил звездный уикенд из-за травмы, поэтому его дебют состоится только сейчас.
Российские хоккеисты на МВЗ-2023:
Атлантический дивизион: Андрей Василевский, Никита Кучеров (оба — «Тампа Бэй»)
Столичный дивизион: Илья Сорокин («Айлендерс»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Андрей Свечников («Каролина»)
Центральный дивизион: Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Кирилл Капризов («Миннесота»)
Кроме того, Артемий примет участие в конкурсе бросков на точность в Матче звезд НХЛ. Там также выступят Никита Кучеров («Тампа»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Александр Барков («Флорида»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Кевин Хейс («Филадельфия»), Назем Кадри («Калгари»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Брок Нельсон («Айлендерс»).
Добавим, что с 1992 года в Матчах всех звезд приняли участие 34 российских игрока, представлявшие 24 команды. Чаще всего вызов получал Александр Овечкин — 12 раз. Среди южноуральских хоккеистов больше всего раз участие в звездном уикенде принимал воспитанник челябинского «Трактора» и двукратный призер Олимпийских игр Сергей Гончар (5 раз), за ним идет воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин (4 раза). Также два раза в Матчах всех звезд принимал участие нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов.
Фото: livesport.ru, nhl.com, «Чемпионат»/Getty Images.
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