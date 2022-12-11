Команда дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд КХЛ — 2022 в Челябинске

В финальном сражении она победила представителей дивизиона Харламова — 7:6

Сегодня, 11 декабря, на льду челябинской арены «Трактор» завершился Матч всех звезд КХЛ — 2022. В финальном поединке команда дивизиона Боброва выиграла у соперников из дивизиона Харламова со счетом 7:6. Третье место заняли представители дивизиона Тарасова, победившие в утешительном финале у команды дивизиона Чернышева, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Во второй день хоккейного события состоялось продолжение мастер-шоу, в котором зрители стали свидетелями трех конкурсов с участием звезд КХЛ. Среди них — состязание вратарей «Надежная защита», битва снайперов «Точность броска» и конкурс капитанов. К радости переполненных трибун, лучшим среди голкиперов стал Илья Проскуряков из «Трактора». Ему удалось отразить 6/6 буллитов и выиграть конкурс.

«Ощущения потрясающие, но при этом отмечу, что все броски были сложными», — поделился своими впечатлениями Илья Проскуряков.

Мастер-шоу КХЛ. Конкурс «Надежная защита».

Илья Проскуряков (дивизион Харламова) — 6/6 отраженных буллитов.

Андрей Кареев (дивизион Чернышева) — 5/6 отраженных буллитов.

Алексей Колосов (дивизион Тарасова) — 4/6 отраженных буллитов.

Максим Дорожко (дивизион Боброва) — 0/6 отраженных буллитов.

В конкурсе на точность броска также победил представитель дивизиона Харламова. Здесь вне конкуренции был форвард магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин. Он поразил все пять мишеней, затратив на них 10 бросков. Такой же результат, но за 15 бросков показал сибиряк Александр Шаров из дивизиона Чернышева.

Мастер-шоу КХЛ. Конкурс на точность броска.

Николай Голдобин (дивизион Харламова) — 5/10 точных бросков.

Александр Шаров (дивизион Чернышева) — 5/15 точных бросков.

Дмитрий Яскин (дивизион Боброва) — 4/15 точных бросков.

Максим Шалунов (дивизион Тарасова) — 3/15 точных бросков.

Наконец, в конкурсе капитанов лучше других выступил Александр Никишин из дивизиона Боброва. Капитан «Трактора» Антон Бурдасов показал третий результат.

«Получил только позитивные эмоции. Конкурс сложный, тем более что выходили на лед в окружении такого количества зрителей. Хорошо, что я не первый выступал. Классное мероприятие для болельщиков. Им интересно, нам интересно. Жаль, что Матч звезд подходит к завершению. Хочу еще!» — сказал Александр Никишин.

Мастер-шоу КХЛ. Конкурс капитанов.

Александр Никишин (дивизион Боброва) — 10 баллов.

Сергей Толчинский (дивизион Чернышева) — 9 баллов.

Антон Бурдасов (дивизион Харламова) — 8 баллов.

Никита Нестеров (дивизион Тарасова) — 7 баллов.

По окончании мастер-шоу состоялся утешительный финал Матча звезд КХЛ. В нем встретились команды дивизиона Тарасова и Чернышева. Капитан «тарасовцев» Сергей Толчинский открыл счет уже на 10-й секунде матча и задал тон всей игре. Уже в первом периоде мы увидели три дубля. А всего было заброшено 10 шайб! Рекорд этого Матча звезд!

Сборные этих дивизионов устроили настоящее рубилово. Закинули еще 10 шайб во втором периоде и разыграли победу в серии буллитов. Молодые звездочки из МХЛ себя отлично проявили. У Владимира Конова два гола в двух матчах. Но главным героем стал Иван Демидов — сделал «дубль» во вчерашнем полуфинале, оформил «хет-трик» в поединке за 3-е место, а еще и принес победу «тарасовцам» в серии буллитов.

Ну а в финале одним из героев мог стать Роман Канцеров из магнитогорской команды «Стальные лисы». Молодой форвард не стушевался в звездной компании и оформил хет-трик. Однако и его не хватило для того, чтобы выиграть турнир. В драматичной борьбе победу одержали представители команды дивизиона Боброва. У «харламовцев», в составе которых выступали шесть южноуральских хоккеистов, итоговое второе место.

Матч звезд КХЛ — 2022. Результаты:

Матч за 3-е место. Дивизион Тарасова — Дивизион Чернышева — 11:10 (по буллитам).

Финал. Дивизион Боброва — дивизион Харламова — 7:6.

Неделя звезд хоккея — 2022 в Челябинске завершена. Два дня арена «Трактор» собирала аншлаги. Хоккейные эксперты и специалисты отметили высочайший уровень организации звездного уик-энда. От развлекательной программы (одно представление игроков чего стоит!), околохоккейной атмосферы и заканчивая мастер-шоу и самими поединками четырех команд.