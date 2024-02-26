Артемий Панарин установил снайперский рекорд в чемпионате НХЛ

Хоккеист «Коламбуса» побил свое достижение по количеству заброшенных шайб за сезон

Российский хоккеист Артемий Панарин установил свой личный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон в НХЛ. Уроженец Коркино, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», в матче с «Коламбусом» пополнил свой снайперский счет, забросив 33‑ю шайбу в сезоне. Россиянин входит в десятку сильнейших хоккеистов лиги по голам и набранным очкам, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Россиянин отличился на 15‑й минуте первого периода с передачи Адама Фокса.

Панарин забросил 33-ю шайбу в сезоне‑2023/24 и установил личный снайперский рекорд за время выступлений в НХЛ. До этого лучшим показателем 32‑летнего хоккеиста было 32 гола в сезоне‑2019/20, который стал для него первым в составе «Рейнджерс».

В текущем сезоне Артемий Панарин набрал 79 (33+46) очков в 59 матчах. По этому показателю он входит в пятерку сильнейших игроков Лиги. Безусловным лидером является еще один россиянин, форвард «Тампы» Никита Кучеров. В его активе 102 (38+64) очка в 59 играх.