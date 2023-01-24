Челябинский хоккеист Артемий Панарин преодолел рубеж в 50 набранных очков в чемпионате НХЛ

Ассистентский хет‑трик форварда помог «Нью‑Йорк Рейнджерс» обыграть «Флориду» — 6:2

«Всегда хорошо, когда шайба залетает в сетку с небольшим количеством бросков. Поэтому, конечно, это положительно влияет на наше настроение и добавляет энергии. Иногда такое случается»,

— передает слова Артемия Панарина официальный сайт НХЛ.

Челябинский форвард хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в игре с «Флоридой Пантерз» в НХЛ. Столичная команда победила со счетом 6:2. Артемий Панарин набрал 50 очков в текущем сезоне НХЛ. Он стал четвертым россиянином, которому удалось покорить эту отметку, сообщает издание «Чемпионат».Другой челябинский форвард, Виталий Кравцов, в игре против «Флориды» результативными действиями не отметился, а российский голкипер Игорь Шестеркин совершил 32 сейва.В текущем сезоне НХЛ Артемий провел 47 матчей, в которых отметился 50 (12+38) очками и стал четвертым россиянином, кому покорилась отметка в 50 результативных баллов. Также 52 набранных очка в сезоне у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 56 очков заработал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Первое место среди россиян занимает Никита Кучеров, набравший 66 очков в сезоне.Добавим, что Панарин отдал 418-ю, 419-ю и 420-ю передачу в карьере и обошел нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (417) в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ. Теперь форвард занимает 15-е место. Лучшим российским игроком по результативным передачам в истории НХЛ является уроженец Магнитогорска Евгений Малкин.