Челябинский форвард хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в игре с «Флоридой Пантерз» в НХЛ. Столичная команда победила со счетом 6:2. Артемий Панарин набрал 50 очков в текущем сезоне НХЛ. Он стал четвертым россиянином, которому удалось покорить эту отметку, сообщает издание «Чемпионат».
Другой челябинский форвард, Виталий Кравцов, в игре против «Флориды» результативными действиями не отметился, а российский голкипер Игорь Шестеркин совершил 32 сейва.
«Всегда хорошо, когда шайба залетает в сетку с небольшим количеством бросков. Поэтому, конечно, это положительно влияет на наше настроение и добавляет энергии. Иногда такое случается», — передает слова Артемия Панарина официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне НХЛ Артемий провел 47 матчей, в которых отметился 50 (12+38) очками и стал четвертым россиянином, кому покорилась отметка в 50 результативных баллов. Также 52 набранных очка в сезоне у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 56 очков заработал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Первое место среди россиян занимает Никита Кучеров, набравший 66 очков в сезоне.
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