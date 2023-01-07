Челябинский форвард хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и его супруга Алиса Знарок впервые стали родителями. У них родился сын. Алиса является дочерью бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер и бывший хоккеист Алексей Ковалев.
Артемий Панарин и Алиса Знарок женаты с 2020 года. В нынешнем сезоне НХЛ челябинский хоккеист набрал 45 очков (11+34), всего он провел в регулярном чемпионате 40 игр. Отметим, что тренер Олег Знарок также является уроженцем Челябинской области.
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