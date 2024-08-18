Челябинский боксер Эдмонд Худоян одолел мексиканца в профессиональном турнире в Эфиопии

Бой длился все восемь раундов

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Вечером 17 августа в столице Эфиопии Аддис-Абебе боксер из Златоуста Эдмонд Худоян одолел мексиканца Даниэля Вальядареса в рамках международного турнира по боксу среди профессионалов «Ночь чемпионов IBA». Южноуральский спортсмен одержал победу в восьмираундовом поединке в весовой категории 48 килограммов, сообщили в пресс-службе региональной федерации бокса.

«Пятикратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы 2024 года Эдмонд Худоян уверенно одолел мексиканца, экс-обладателя пояса IBF, опытного Вальядареса. Бой продлился все восемь раундов. Эдмонд был более техничным и энергичным весь бой, а в финале на оглашении результата гордо показал российский флаг на своих плечах»,— рассказали в федерации бокса.

Сам Эдмонд после боя признался, что для это него это было хорошее испытание в профессиональном боксе, поскольку за плечами Вальядареса 29 победных боев.

«Все прошло хорошо. Были, конечно, какие-то недочеты, их мы постараемся исправить к следующему бою. Большое спасибо моим тренерам, которые все время были со мной, и, конечно, болельщикам»,— сказал Эдмонд Худоян.

Кстати, это не первая победа боксера в турнире «Ночь чемпионов IBA». В 2023 году в Турции Эдмонд Худоян одержал победу над Темиртасом Жусуповым из Казахстана.