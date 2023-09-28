Боксер Эдмонд Худоян проведет дебютный бой на профессиональном ринге

Пятикратный чемпион России из Златоуста примет участие в турнире «Ночь чемпионов IBA»

Пятикратный чемпион России по боксу Эдмонд Худоян из Златоуста принял решение выступить на профессиональном ринге. Он примет участие в турнире «Ночь чемпионов IBA», организованном Международной ассоциацией бокса. Его соперником по пятираундовому бою в весе до 48 кг станет чемпион мира — 2021, двукратный чемпион Азии Тумиртас Жусупов из Казахстана, сообщает Федерация бокса России.

Вечер профессионального бокса пройдет в субботу, 30 сентября, в турецком городе Белек. В рамках мероприятия пройдет несколько рейтинговых боев. Среди них и поединок Эдмонда Худояна. Для него это будет дебют на профессиональном ринге. Его соперником станет 35-летний Темиртас Жусупов из Казахстана — чемпион мира — 2021, двукратный чемпион Азии.

В любительской карьере Худоян провел 79 боев, в которых одержал 61 победу. На счету его казахстанского оппонента 98 побед и 26 поражений.





В главном бою вечера состоится рейтинговый бой с участием еще одного россиянина, Мурата Гассиева (30 побед, в том числе 23 нокаутом, 1 поражение). Боксер, представляющий интересы промоутерской компании UralBoxingPromotions проведет поединок в тяжелом весе против шведа Отто Валлина (25 побед, 14 нокаутом, 1 поражение).

Напомним, что на чемпионате мира — 2023 по боксу Эдмонд Худоян завоевал бронзовую медаль. В полуфинальном поединке он уступил другому спортсмену из Казахстана, чемпиону Азии — 2022 Санжару Ташкенбаеву. В августе этого года южноуральский боксер также в пятый раз завоевал титул чемпиона России. За высокие спортивные достижения губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил Эдмонду Худояну ключи от новой квартиры. Это событие произошло в рамках празднования «Дня бокса Южного Урала» на Первом озере у спортивной школы «Алмаз».