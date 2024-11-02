Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян выступит в матчевой встрече против сборной мира

Он сразится с призером Олимпийских игр из Доминиканской Республики

Сегодня, 2 ноября, в Москве состоится матчевая встреча по боксу, в которой выступят сильнейшие российские бойцы со сборной мира. Зрители увидят в ринге семь поединков, в последнем из которых сразится Эдмонд Худоян из Златоуста. Его соперником станет призер Олимпийских игр — 2024 Хуниор Алькантара, сообщает корреспондент Федерации бокса России.

Матчевая встреча «сборная „Динамо“ vs сборная мира» пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве. В ней состоятся поединки в семи олимпийских весовых категориях, а сами бои состоят из трех раундов по три минуты.

В составе российской команды на ринг выйдет боксер из Златоуста Эдмонд Худоян. Ему предстоит сразиться в весовой категории до 51 килограмма с опытным боксером из Доминиканской Республики Хуниором Алькантара. В его послужном списке множество титулов и побед, последний его успех — бронзовая медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Отметим, что в состав сборной мира вошли представители Казахстана, Конго, Молдовы, Узбекистана, Камеруна, Сингапура и Республики Конго.

«Соперниками наших ребят станут очень сильные оппоненты. Интересно будет узнать, насколько наши ребята готовы к противостоянию с сильнейшими боксерами мира, многие из которых становились призерами Олимпиад. Рассматриваем этот турнир как важнейший этап подготовки к чемпионату мира», — поделился ожиданиями от предстоящего турнира главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Матчевая встреча «Динамо» vs сборная мира. Составы пар:

51 кг: Эдмонд Худоян — Хуниор Алькантара (Доминиканская Республика);

57 кг: Эдуард Саввин — Искандер Харсан (Казахстан);

63,5 кг: Илья Попов — Александр Парашив (Молдова);

71 кг: Игорь Свиридченков — Стив Куленгулука (ДР Конго);

80 кг: Егор Шапочанский — Киттипонг Цзянь Хао Хо (Сингапур);

92 кг: Рамазан Дадаев — Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан);

+92 кг: Ярослав Дороничев — Мвого Амугу (Камерун).

«Мне предстоит сразиться с топовым бойцом, который удивил своей победой на недавнем турнире в Уфе над моим другом по сборной Василием Егоровым. Хочется вернуть ему должок и проявить себя в новой для себя категории — до 51 килограмма», — отметил в интервью пресс-службе Федерации бокса России Эдмонд Худоян.

Напомним, что Эдмонд Худоян является бронзовым призером чемпионата мира — 2023, чемпионом Европы — 2024, пятикратным чемпионом России.