Челябинские спортсмены завоевали серебро на Кубке России по керлингу на колясках

На турнире в Самаре второе место заняла команда со скипом Александром Фатуевым

Серебряным призером Кубка России по керлингу на колясках стала сборная Челябинской области. На турнире в Самаре команда «Гранит» во главе со скипом Александром Фатуевым успешно прошла групповой этап, вышла в финал, где уступила соперникам из Москвы, сообщает результаты Федерация керлинга России.

Турнир в Самаре прошел среди смешанных команд. В нем приняли участие 10 коллективов, в составе которых были представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Новосибирской и Челябинской областей, а также Краснодарского края.

На групповом этапе южноуральская команда одержала 7 побед при 2 поражениях, заняв второе место. В серии плей-офф наши земляки одержали верх над соперниками из Московской области, однако в финале уступили столичным спортсменам.

В составе сборной Челябинской области серебряными призерами Кубка России стали: Ольга Беляк, Дарья Щукина, Сергей Овсянников и Алексей Фатуев (скип). Занимаются керлингисты в челябинской СШОР «Юность-Метар» под руководством тренера Александра Житняка.