В начале была любовь: большая семья развивает бизнес в селе Челябинской области

Он начинался с нескольких козочек, а теперь там варят крафтовый сыр

Многодетная семья Чернышевых из Челябинской области доказала: на селе не только отлично жить, но и вполне успешно можно работать. Даже в небольшом населенном пункте реально создавать продукты мирового уровня. Речь пойдет об общем деле, известном теперь не только на Южном Урале.

Юрий и Наталья Чернышевы с самого начала совместной жизни решили жить и работать в деревне. Их упорство и любовь к животным стали основой для бизнеса, в который включились все их дети. Сегодня, 15 мая, в Международный день семьи, расскажем их историю.

У Чернышевых четверо дочерей и сын Лев. Старшая Анастасия возглавляет сыроварню «Архангельская коза», средние дочери и младшие помогают на ферме и в поле. Девятилетний Лев пасет коз и учится косить сено. Семья живет в селе Архангельском Сосновского округа. А начиналось все с мечты.





Наталья, ветеринарный врач по образованию, с детства хотела лечить животных. После школы она поступила в зооветеринарный техникум в Троицке, где и встретила Юрия.

«Четыре года как на одном дыхании прошли. В техникуме я познакомилась с мужем, мы поженились», — рассказывает Наталья Чернышева.

По окончании учебы молодые люди хотели сразу ехать поднимать село, но в деканате их убедили поступать в институт. И они пошли на очное отделение. Получали высшее образование уже будучи мужем и женой.

Жили в общежитии, было тяжело. Девяностые годы, денег нет, зарплату задерживают. Бывает, ради праздника выдадут по 50 рублей.

«Зарплату, в основном, получали зерном. Даже чая не было: заваривали листья малины, смородины. Все эти испытания мы прошли. Родилась Настя, наша первенькая, студенческая. Юра находил возможности подрабатывать, родители помогали», — вспоминает женщина.

После института супруги по распределению поехали в Октябрьский район, село Боровое. Мужа сразу назначили главным ветврачом, Наталья работала ветврачом на отделении. Родилась вторая дочь, Анюта, потом Лиза.

У Чернышевых всегда было свое хозяйство: поросята, коровы, овцы, гуси. Когда колхозы начали разваливаться, супруги задумались о будущем детей. Решили переезжать ближе к Челябинску. Так попали в Архангельское.

Сначала снимали дом, потом купили свой маленький, позже построили большой. Здесь родилась Полина. После ее рождения Чернышевы рискнули заняться собственным делом.

«Страшно было, до этого ведь не работали на себя. Как все пойдет — непонятно было», — признается Наталья.

Начали они с нескольких коз, потом покупали козочек в близлежащих деревнях, улучшали породу. Юрий вспоминает, как нарабатывали поголовье.





«В Октябрьском районе уже держали коз. Сюда приехали — не хотели никакого хозяйства, но завели. Было больше ста голов свиней, коров двадцать с лишним. Потом остановились на козах, они меньше докучают местным жителям. Козы как собачки, умные, дрессировке поддаются», — делится хозяйка.

Дочки росли и помогали с самого детства.

«Я доила 100 голов вручную два раза в день. Меня дома почти не было. Весь дом держался на девочках, они и сюда приходили помогать. Они самостоятельные, сами решали мелкие проблемы», — рассказывает Наталья.

Девочки учились друг у друга, поддерживали сестер и маму с папой. Когда выросли, уехали в город, но потом вернулись.

«Им здесь комфортно, в семье хорошо», — объясняет мать.

Сыроварню построили в 2018 году. Решающую роль сыграл случай. Юрий предложил Наталье заняться сыром, она отнеслась скептически. Они ехали с поля вечером, и вдруг позвонили из банка с предложением кредита под небольшой процент. Это судьба — решили супруги.

Кредит взяли, построили сыроварню. Благодарны всем, кто помогал им на первом этапе. Спустя несколько лет дело подхватила старшая дочь Анастасия.





«90% успеха — только ее заслуга. Она сама изучила все: производство, хранение, продажу. Как преподносить сыр, как его продвигать», — уверена Наталья Чернышева.

В 2025 году продукция сыроварни завоевала золотые и серебряную медали на международном чемпионате во Франции.





Сейчас на ферме около 500 коз, из них 340 дойных. Юрий сконструировал доильную карусель на 16 голов.





Молоко охлаждают и везут в сыроварню, которая находится тут же. Сыры твердые, выдержанные, без резкого козьего запаха, потому что изготовители строго следят за кормами и выбраковывают животных с малейшим отклонением во вкусе молока.





Вся семья живет одним делом. Наталья говорит, что сейчас понимает: надо больше времени уделять близким, хотя в начале семейного пути была цель — создать стабильное хозяйство. Юрий на вопрос, за что он любит сельское хозяйство, отвечает коротко: «Оно тебе не дает отдыхать. Вот за это и люблю».





Старшая дочь Анастасия продолжает развивать сыроварню, средние помогают, младшая Полина тоже втягивается. Восьмилетний Лев, единственный сын, мастерски пасет коз, прошлым летом начал учиться косить сено вместе с отцом.





В планах у семьи развивать в пригороде Челябинска агротуризм. Рядом с сыроварней они строят для этого помещение — чтобы через панорамное стекло гости могли наблюдать за изготовлением сыра. Поддержка и взаимовыручка помогает бизнесу расти и дает дело каждому члену семьи и односельчанам.



