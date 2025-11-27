Челябинские керлингистки завоевали две медали международного турнира

Ольга Беляк и Дарья Щукина стали призерами соревнований на колясках

Две медали завоевали спортсменки из Челябинска на международном турнире по керлингу на колясках. Ольга Беляк и Дарья Щукина завоевали серебро и бронзу на соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями в Санкт-Петербурге, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Участниками состязаний стали команды из Санкт-Петербурга и Самарской области, Краснодарского края, а также спортсмены из Армении, Беларуси и Казахстана. Были заявлены на турнир и несколько смешанных команд из национальной сборной России, именно здесь и проявили себя челябинские спортсменки Ольга Беляк и Дарья Щукина.

Ольга Беляк завоевала серебро в команде с Андреем Мещеряковым, а Дарья Щукина стала обладателем бронзы в паре с Анной Карпушиной. Занимаются челябинские спортсменки в СШОР «Юность-Метар» под руководством тренера Александра Житняка, обе входят в состав сборной России по керлингу на колясках.