Челябинская команда завоевала серебро чемпионата России по керлингу на колясках

В ее составе призерами соревнований стали четыре спортсмена

Челябинская команда по керлингу стала серебряным призером чемпионата России по керлингу на колясках. Соревнования прошли в Новосибирске и собрали представителей 14 регионов. Южноуральцы со скипом Алексеем Фатуевым успешно выступили на круговом этапе, пробились в решающую часть соревнований, где в финале уступили соперникам из Москвы, сообщает региональный Центр подготовки по адаптивным видам спорта.

На чемпионате России — 2025 в Новосибирске челябинцы выступили блестяще. Уже на групповом этапе команда «Гранит» под руководством скипа Алексея Фатуева показала, что готова бороться за высокие места. Она выиграла четыре поединка в своей группе при одном поражении и пробилась в плей-офф с первого места.

В плей-офф наши земляки также показывали высокий уровень мастерства, добрались до финала, где в равном поединке уступили представителям Москвы.

Чемпионат России по керлингу на колясках — 2025. Тройка призеров:

1-е место — Москва (скип — Курохтин).

2-е место — Челябинская область (скип — Фатуев).

3-е место — Санкт-Петербург 1 (скип — Любимцев).

Серебряными призерами чемпионата России в составе сборной Челябинской области стали Ольга Беляк, Дарья Щукина, Алексей Фатуев (скип) и Сергей Овсянников.