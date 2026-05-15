22-летний челябинец угнал «Ниву» и сразу попал в ДТП

Против него возбудили уголовное дело

В Челябинске полицейские по горячим следам задержали 22-летнего парня, который угнал «Ниву». Владелец машины обратился в полицию, и патрульные быстро нашли злоумышленника, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как выяснилось, вечером у дома на улице Горной в Советском районе молодой человек заметил незапертую машину. Он забрался внутрь, разобрал рулевую колонку, замкнул провода и уехал. Правда, недалеко — вскоре он врезался куда-то и попал в аварию.

Прибывшие на место полицейские задержали его. Парень был пьян. Выяснилось также, что раньше он уже не раз попадался на кражах и других имущественных преступлениях.

Теперь против него возбудили уголовное дело за угон (часть 1 статьи 166 УК РФ). Плюс к этому — штраф за вождение в нетрезвом виде.