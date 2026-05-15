Алексей Текслер и глава АСИ обсудили развитие брендов Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева обсудили участие региона в программах и проектах АСИ. Одной из ключевых тем стала поддержка локальных производителей и продвижение региональных брендов, сообщает пресс-служба областного правительства.

В прошлом году на всероссийский конкурс брендов «Знай наших» от Уральского федерального округа поступило более 400 заявок. Среди них — успешные проекты из Челябинской области, которые получили признание на федеральном уровне.

Победителями прошлого сезона стали:

lapochka — в номинации «Продукты питания»;

IRON KING — в партнерской номинации Фонда «Защитники Отечества».

Также в числе ярких южноуральских брендов, представленных на конкурсе, — SELSOVET, POLOSA, Dorime macrame, GREEN MILK и 2SIDES.

Участие в конкурсе «Знай наших» позволяет локальным производителям заявить о себе на всю страну, получить экспертную поддержку и найти новых партнеров.