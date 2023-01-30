Челябинские конькобежцы завоевали две бронзы на чемпионате России по многоборьям

Степан Чистяков и Екатерина Ефременкова стали призерами на соревнованиях в Иркутске

В Иркутске завершился чемпионат России по конькобежному спорту, на котором две бронзовые медали завоевали челябинские спортсмены. Екатерина Ефременкова стала призером на дистанции 5000 метров, а Степан Чистяков — по сумме четырех дистанций, сообщает Союз конькобежцев России.

Соревнования прошли в ледовом дворце «Байкал» и собрали около 100 сильнейших конькобежцев страны, в том числе и представителей национальной сборной России. Чемпионы России были определены в спринтерском и классическом многоборьях среди женщин и мужчин.

Две медали на соревнованиях в Иркутске завоевали спортсмены из Челябинска. Участница Олимпийских игр Екатерина Ефременкова стала бронзовым призером на дистанции 5000 метров. Воспитанница СШОР им. Л. П. Скобликовой оказалась за чертой призеров в классическом многоборье. Зато ровно и успешно выступил на четырех дистанциях Степан Чистяков. Спортсмен из СШОР № 1 завоевал бронзу в спринтерском многоборье.

Напомним, что двумя неделями ранее в челябинском ЛД «Уральская молния» прошел третий этап Кубка России по конькобежному спорту. Соревнования посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который высоко оценил уровень развития конькобежного спорта в регионе.