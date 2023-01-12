Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил ледовый дворец «Уральская молния». Здесь прошел заключительный день третьего этапа Кубка России по конькобежному спорту. Глава региона побывал в музее истории конькобежного спорта Челябинской области, встретился с вице-президентом Союза конькобежцев России Андреем Ватутиным, а также посмотрел соревнования среди женщин на дистанции 1500 метров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
«Для Челябинской области конькобежный спорт один из ключевых видов, в котором представлено большое количество именитых спортсменов с Южного Урала. Сегодня это ведущая олимпийская дисциплина, развитию которой мы уделяем особое внимание. На официальные соревнования в состав сборной России ежегодно входят спортсмены из нашего региона», — заявил Алексей Текслер.
На встрече с вице-президентом Союза конькобежцев России Андреем Ватутиным губернатор обсудил вопросы развития конькобежного спорта в Челябинской области. А затем после просмотра соревнований среди женин на Кубке России по конькобежному спорту Алексей Текслер пообщался с челябинской спортсменкой Екатериной Ефременковой.
Напомним, что Челябинск принимал соревнования с 9 по 12 января. На Кубок съехались 86 спортсменов из 20 регионов страны. В рамках этапа Кубка России прошли Всероссийские соревнования на призы заслуженного мастера спорта А. Кибалко. Очки, набранные спортсменами на этапах, будут учитываться на финале Кубка России. Он намечен на 23-26 февраля и пройдет в Коломне. По итогам Кубка России по конькобежному спорту южноуральские спортсмены показали достойную борьбу. В первый день соревнований они завоевали три медали. Серебряные награды в активе у Екатерины Ефременковой (женщины, 3000 м) и Никиты Базюка (мужчины, 500 м), бронза у Степана Чистякова (мужчины, 500 м).
Во второй соревновательный день на пьедестал поднялись сразу две команды Челябинской области: они заняли первое и второе место в командной гонке.
В последний день турнира победу у мужчин на дистанции 1500 м одержал Степан Чистяков, у Екатерины Ефременковой серебро в масс-старте.