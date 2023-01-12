Алексей Текслер высоко оценил успехи конькобежцев Челябинской области

Губернатор назвал этот вид спорта одним из ключевых для региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил ледовый дворец «Уральская молния». Здесь прошел заключительный день третьего этапа Кубка России по конькобежному спорту. Глава региона побывал в музее истории конькобежного спорта Челябинской области, встретился с вице-президентом Союза конькобежцев России Андреем Ватутиным, а также посмотрел соревнования среди женщин на дистанции 1500 метров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Для Челябинской области конькобежный спорт один из ключевых видов, в котором представлено большое количество именитых спортсменов с Южного Урала. Сегодня это ведущая олимпийская дисциплина, развитию которой мы уделяем особое внимание. На официальные соревнования в состав сборной России ежегодно входят спортсмены из нашего региона», — заявил Алексей Текслер.

На встрече с вице-президентом Союза конькобежцев России Андреем Ватутиным губернатор обсудил вопросы развития конькобежного спорта в Челябинской области. А затем после просмотра соревнований среди женин на Кубке России по конькобежному спорту Алексей Текслер пообщался с челябинской спортсменкой Екатериной Ефременковой.

Напомним, что Челябинск принимал соревнования с 9 по 12 января. На Кубок съехались 86 спортсменов из 20 регионов страны. В рамках этапа Кубка России прошли Всероссийские соревнования на призы заслуженного мастера спорта А. Кибалко. Очки, набранные спортсменами на этапах, будут учитываться на финале Кубка России. Он намечен на 23-26 февраля и пройдет в Коломне. По итогам Кубка России по конькобежному спорту южноуральские спортсмены показали достойную борьбу. В первый день соревнований они завоевали три медали. Серебряные награды в активе у Екатерины Ефременковой (женщины, 3000 м) и Никиты Базюка (мужчины, 500 м), бронза у Степана Чистякова (мужчины, 500 м).

Во второй соревновательный день на пьедестал поднялись сразу две команды Челябинской области: они заняли первое и второе место в командной гонке.

В последний день турнира победу у мужчин на дистанции 1500 м одержал Степан Чистяков, у Екатерины Ефременковой серебро в масс-старте.