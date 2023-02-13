Челябинка Екатерина Ефременкова завоевала четыре медали на Кубке России по шорт-треку

Серебряную награду также добыла Анна Матвеева



В Рыбинске завершился Кубок России по шорт-треку, по итогам которого две южноуральские спортсменки стали призерами соревнований. Две золотые и две серебряные медали завоевала челябинка Екатерина Ефременкова. Также серебро в активе другой южноуральской спортсменки Анны Матвеевой, сообщается на сайте Союза конькобежцев России.В общей сложности на ледовые дорожки Дворца спорта «Полет» вышли 90 спортсменов из 13 регионов страны. Челябинскую область представляли четыре шорт-трекистки — Ефременкова Екатерина, Матвеева Анна, Береснева Юлия и Труханова Мария.Участница Олимпийских игр и одна из лидеров национальной команды челябинка Екатерина Ефременкова вновь подтвердила свой высокий уровень. Она добыла четыре награды турнира. Челябинская спортсменка выиграла забег на своей любимой дистанции 1500 метров и в суперфинале на 3000 метров. А на дистанциях 500 и 1000 метров Екатерина стала второй.Другая челябинская спортсменка Анна Матвеева завоевала серебро в суперфинале на дистанции 3000 метров, а на старте 1000 метров стала четвертой.Добавим, что Екатерина Ефременкова выступает не только в шорт-треке, но и в конькобежном спорте. Ранее челябинка завоевала медали на Кубка России по конькобежному спорту, который проходил в Челябинске и на чемпионате России по многоборьям.