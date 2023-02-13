В Рыбинске завершился Кубок России по шорт-треку, по итогам которого две южноуральские спортсменки стали призерами соревнований. Две золотые и две серебряные медали завоевала челябинка Екатерина Ефременкова. Также серебро в активе другой южноуральской спортсменки Анны Матвеевой, сообщается на сайте Союза конькобежцев России.

В общей сложности на ледовые дорожки Дворца спорта «Полет» вышли 90 спортсменов из 13 регионов страны. Челябинскую область представляли четыре шорт-трекистки — Ефременкова Екатерина, Матвеева Анна, Береснева Юлия и Труханова Мария.

Участница Олимпийских игр и одна из лидеров национальной команды челябинка Екатерина Ефременкова вновь подтвердила свой высокий уровень. Она добыла четыре награды турнира. Челябинская спортсменка выиграла забег на своей любимой дистанции 1500 метров и в суперфинале на 3000 метров. А на дистанциях 500 и 1000 метров Екатерина стала второй.

Другая челябинская спортсменка Анна Матвеева завоевала серебро в суперфинале на дистанции 3000 метров, а на старте 1000 метров стала четвертой.

Три медали завоевали южноуральские конькобежцы на Кубке России в Челябинске
Добавим, что Екатерина Ефременкова выступает не только в шорт-треке, но и в конькобежном спорте. Ранее челябинка завоевала медали на Кубка России по конькобежному спорту, который проходил в Челябинске и на чемпионате России по многоборьям.