В Рыбинске завершился Кубок России по шорт-треку, по итогам которого две южноуральские спортсменки стали призерами соревнований. Две золотые и две серебряные медали завоевала челябинка Екатерина Ефременкова. Также серебро в активе другой южноуральской спортсменки Анны Матвеевой, сообщается на сайте Союза конькобежцев России.
В общей сложности на ледовые дорожки Дворца спорта «Полет» вышли 90 спортсменов из 13 регионов страны. Челябинскую область представляли четыре шорт-трекистки — Ефременкова Екатерина, Матвеева Анна, Береснева Юлия и Труханова Мария.
Участница Олимпийских игр и одна из лидеров национальной команды челябинка Екатерина Ефременкова вновь подтвердила свой высокий уровень. Она добыла четыре награды турнира. Челябинская спортсменка выиграла забег на своей любимой дистанции 1500 метров и в суперфинале на 3000 метров. А на дистанциях 500 и 1000 метров Екатерина стала второй.
Другая челябинская спортсменка Анна Матвеева завоевала серебро в суперфинале на дистанции 3000 метров, а на старте 1000 метров стала четвертой.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес