Три медали завоевали южноуральские конькобежцы на Кубке России в Челябинске

Призерами соревнований стали Екатерина Ефременкова, Никита Базюк и Степан Чистяков

В челябинском Ледовом дворце «Уральская молния» стартовал третий этап Кубка России по конькобежному спорту. В первый день соревнований три медали завоевали спортсмены Челябинской области. Серебряные награды в активе у Екатерины Ефременковой и Никиты Базюка, бронза у Степана Чистякова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На соревнования в Челябинск прибыли сильнейшие конькобежцы страны. На третьем этапе Кубка России они борются не только за медали, но и рейтинговые очки, которые необходимы для попадания в финал турнира.

В первый день состязаний фавориты подтвердили свой уровень. Так, призер Олимпийских игр Ангелина Голикова из Москвы не знала себе равных на дистанции 500 метров (38,99). Однако лидерство по сумме трех этапов Кубка России здесь продолжает удерживать Ирина Кузнецова, которая на льду «Уральской молнии» в Челябинске показала второй результат (39,84). Замкнула тройку призеров еще одна москвичка — Елизавета Агафошина (39,90).

На аналогичной дистанции у мужчин победу одержал Тимур Карамов из Санкт-Петербурга (35,71). Зато второе и третье места заняли представители Челябинской области. Так, серебряным призером стал Никита Базюк (35,83), а бронза досталась Степану Чистякову (36,05).

Еще одну медаль, серебряного достоинства, завоевала для Челябинской области Екатерина Ефременкова с результатом 4.19,46 на дистанции 3000 метров. Победу в этом виде программы одержала опытная Евгения Лаленкова из Вологодской области — 4.13,64. На дистанции 5000 м среди мужчин золото у Дмитрия Зыкина из Мурманской области (6.47,83).

Завтра, 12 января, на льду «Уральской молнии» спортсмены разыграют последние комплекты наград. Сильнейшие конькобежцы страны определят лучших в забегах на 1500 метров, а также в масс-старте на 16 кругов.