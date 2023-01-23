В Коломне завершилось первенство России по конькобежному спорту среди юниоров. Призерами соревнований стали воспитанники челябинских спортшкол. Они завоевали девять наград различного достоинства. Представительница УралГУФК Валерия Сороколетова добыла полный комплект медалей, сообщает Управление по ФКиС города Челябинск.

Валерия Сороколетова стала обладательницей комплекта медалей на Первенстве России. Спортсменка стала лучшей на дистанции 500м, добыла серебро в забеге на 1000м и завоевала бронзовую медаль по сумме многоборья. Тренером конькобежки является Юлия Субботина.

Другой южноуральский спортсмен Илья Эбингер завоевал серебрянную и бронзовую награда на дистанциях 5000м и 1500м соответсвенно. Кроме того, воспитанники челябинских спортшкол добыли четыре медали в командных забегах.

Напомним, что южноуральские конькобежцы завоевали три медали на Кубке России в Челябинске. Призерами соревнований стали Екатерина Ефременкова, Никита Базюк и Степан Чистяков.