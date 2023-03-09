Конькобежец из Челябинска завоевал золото зимней Спартакиады молодежи России

Степан Чистяков на льду «Уральской молнии» победил на дистанции 1500 метров

В челябинском ЛД «Уральская молния» в эти дни проходит финал IV зимней Спартакиады молодежи России по конькобежному спорту. В нем принимают участие сильнейшие юниоры страны из 22 регионов. Южноуральцы в первые два дня соревнований завоевали три медали, победу одержал челябинец Степан Чистяков, показав лучшее время на дистанции 1500 метров, сообщает пресс-служба РЦСП им. Л. П. Скобликовой.

На льду «Уральской молнии» в Челябинске за медали IV зимней Спартакиады молодежи России сражаются сильнейшие конькобежцы страны в возрастной категории 19—22 года. В состязаниях среди юниорок бронзовую медаль для Челябинской области завоевала Анастасия Григорьева. На родном льду она показала третий результат (2.02,85) на дистанции 1500 метров. Победу здесь одержала Александра Саютина из Москвы (1.59,94), серебро — у Александры Кравченко из Санкт-Петербурга (2.01,78).

Еще две награды в копилку южноуральской команды принес Степан Чистяков. Челябинский конькобежец сначала стал серебряным призером на «пятисотке» со временем 35,88. Он лишь 4 сотых секунды уступил победителю Тимуру Карамову из Санкт-Петербурга (35,84). А вчера, 8 марта, Степан Чистяков завоевал золото на дистанции 1500 метров. Его время — 1.47,72.

Соревнования завершатся в субботу, 11 марта. Сегодня, 9 марта, сильнейшие конькобежцы-юниоры страны разыграют 4 комплекта наград — на дистанциях 1000 метров, а также в командных забегах на 6 и 8 кругов.