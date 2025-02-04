Матч звезд ЖХЛ в Челябинске: все, что надо знать о хоккейном событии

Цифры и факты, составы команд, история проведения — в нашем материале

Челябинск во второй раз примет Матч звезд с участием сильнейших хоккеисток страны. В этом году он посвящен 30‑летию российского женского хоккея. Среди участников события и три спортсменки из челябинской команды «Белые медведицы». Рассказываем, чего ждать зрителям на Матче звезд ЖХЛ, который состоится 16 февраля в ледовой арене «Трактор».

Матч звезд ЖХЛ — это прежде всего шоу, а не спортивное состязание двух хоккейных команд. Поэтому ждать серьезной борьбы за победу в нем не стоит. А вот насладиться игрой сильнейших хоккеисток страны, восхититься их мастерством — всегда пожалуйста. Особенно если речь идет о так называемом «Мастер-шоу», которое включает в себя конкурсы хоккейного мастерства на льду.

В рамках юбилейного сезона лучшие хоккеистки страны соберутся на одной площадке, с одной стороны — сборная «Запада», с другой — сборная «Востока». В их составах сыграют лучшие хоккеистки клубов ЖХЛ — «Торнадо», «Торпедо», «Динамо-Нева», МСМО 7.62, «Агидель», «Белые медведицы», «Бирюса» и СКСО. Кстати, полные составы команд уже известны.

Матч звезд ЖХЛ-2024 в Челябинске. Составы команд:

Сборная «Востока»

Вратари: Милена Третяк («Белые медведицы»), Дарья Гредзен («Бирюса»).

Защитники: Мария Баталова, Анна Шибанова, Анна Свиридова (все — «Агидель»), Дарья Тетерина, Елена Проворова (обе — «Бирюса»), Марина Лазарева («Белые медведицы»).

Нападающие: Ольга Сосина, Елизавета Роднова, Елизавета Дубей, Вероника Коржакова (все — «Агидель»), Виктория Федорова («Белые медведицы», Оксана Митрофанова, Валерия Иванова, Афина Патманидис, Софья Кривошеева, Виктория Бурдукова (все — «Бирюса»), Евгения Ларшина, Юлия Гецман (обе — СКСО).

Тренеры: Денис Афиногенов, Екатерина Лебедева.

Сборная «Запада»

Вратари: Валерия Меркушева («Торнадо»), Надежда Морозова («Торпедо»).

Защитники: Юлия Смирнова, Лиана Ганеева (обе — «Динамо-Нева»), Нина Пирогова, Алена Грачева (обе — «Торпедо»), Виктория Шеховцова (МСМО 7.62), Юлия Нуякшева («Торнадо»).

Нападающие: Анна Шохина, Фануза Кадирова, Оксана Братищева, Полина Болгарева, Кристина Глухарева (все — «Динамо-Нева»), Екатерина Чегошева, Александра Нестерова, Елена Зарипова, Алена Старовойтова (все — «Торпедо»), Ландыш Фаляхова, Елизавета Шкалева, Екатерина Давлетшина (все — «Торнадо»).

Тренеры: Александр Зыбин, Александра Вафина.

Интересно, что логотип Матча звезд, созданный специально для этого события, отражает символы Челябинска, известные далеко за пределами области: храм Александра Невского на Алом поле, Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова и памятник основателям города на Кировке.

Челябинск не в первый раз принимает подобное событие. Два года назад лучшие хоккеистки страны сразились на льду арены «Трактор». Нынешний Матч звезд ЖХЛ станет уже седьмым по счету. К сведению: официально событие датируется годом, в котором стартует хоккейный сезон, а не датой проведения самого матча. То есть игра в Челябинске состоится 16 февраля 2025 года, но само событие называется Матч звезд — 2024.

Города, в которых проходили Матчи звезд ЖХЛ:

2017 год — Уфа, «Уфа-Арена»;

2018 год — Астана, «Барыс Арена»;

2019 год — Нижнекамск, «Нефтехим Арена»;

2020 год — Москва, «ВТБ Арена»;

2022 год — Челябинск, ЛА «Трактор»;

2023 год — Тула, «Ледовый дворец»;

2024 год — Челябинск, ЛА «Трактор».

Продажа билетов на МВЗ-2024 уже идет полным ходом, приобрести их можно на официальном сайте ЖХЛ или ХК «Трактор». Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят Федерация хоккея России, хоккейный клуб «Трактор» и Фонд поддержки спорта.

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