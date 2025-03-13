Хоккейная команда «Белые медведицы» выбыла из борьбы за Кубок ЖХЛ

Девушки из Челябинска по итогам трех матчей уступили в серии плей‑офф нижегородскому «Торпедо»

Хоккейный сезон для челябинской женской команды «Белые медведицы» завершен. Сегодня, 13 марта, наши девушки уступили в третьем матче серии плей-офф соперницам из нижегородского «Торпедо». Южноуральский клуб достойно провел сезон, но пока еще не в состоянии бороться с лидерами отечественного женского хоккея, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первых двух матчах серии, прошедших в Нижнем Новгороде, сильнее были хозяйки площадки. «Торпедо» выиграло у «Белых медведиц» со счетом 3:0 и 5:3. Даже если судить по счету, то можно сделать вывод, что челябинки сражались с соперницами достойно и при доле везения могли победить в одном из матчей. Поэтому была надежда, что на родном льду «Белые медведицы» смогут дать бой одному из фаворитов чемпионата.

Увы, не сложилось. Уже в самом дебюте игры подопечные Дениса Афиногенова пропустили две безответные шайбы, одну из них — аж на 11-й секунде. И все — команда «посыпалась»: к середине первого периода цифры на табло показывали уже 0:5. Вопрос о победителе матча был, по сути, уже снят.

Челябинские хоккеистки сумели-таки забить гол престижа, и даже два. Но рассчитывать на победу они уже не могли. Итог матча — 2:6 не в нашу пользу.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Плей-офф. Четвертьфинал. Третий матч.

13 марта. «Белые медведицы» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:7 (0:4, 2:2, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Юлия Кучеренко, 00:11 (5×5).

0:2 — Дарья Дуцева (Ирина Кулагина), 02:04 (5×5).

0:3 — Александра Нестерова (Екатерина Лихачева, Алена Старовойтова), 06:31 (5×5).

0:4 — Юлия Кучеренко (Елена Зарипова), 11:02 (5×5).

0:5 — Милана Кочемаева (Дарья Дуцева), 26:09 (5×5).

1:5 — Валерия Заика, 28:10 (5×5).

1:6 — Екатерина Лихачева (Дарья Зубок, Алена Грачева), 33:32 (5×4).

2:6 — Виктория Федорова (Марина Лазарева, Василиса Гудыменко), 39:48 (5×4).

2:7 — Алина Малиновская (Александра Нестерова), 56:47 (5×5).

3:7 — Василиса Гудыменко (Виктория Федорова, Алина Матвеева), 58:40 (5×5).

ХК «Белые медведицы» завершают сезон-2024/2025, уступив дорогу нижегородскому «Торпедо». К сожалению, наша команда не смогла выиграть у одного из фаворитов чемпионата КХЛ и матча. Но вряд ли она могла рассчитывать на большее. Приходится признать, что челябинской хоккейной команде пока еще рано бороться за высокие места.

Фото: пресс-служба ЖХК «Белые медведицы» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).