Челябинские гимнасты завоевали серебро на турнире «Олимпийские надежды»

Команда из спортшколы ЧТЗ стала призером в командных соревнованиях

Гимнасты из челябинской спортшколы ЧТЗ стали призерами Всероссийских соревнований «Олимпийские надежды». Они завоевали серебро в командном турнире, а Тимур Шайшарипов стал обладателем бронзы в упражнении на кольцах. Соревнования в Пензе собрали более 200 участников из 45 регионов страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания в Пензе прошли в местном дворце спорта «Буртасы». Здесь выступили сильнейшие гимнасты страны в двух возрастных категориях: девушки до 10 лет (2014 г. р.) и юноши до 11 лет (2013 г. р.). Они боролись за медали по программе 2 спортивного разряда в личном и командном первенствах. В общей сложности турнир собрал более 200 юных гимнастов из 45 регионов страны.





Челябинская область делегировала на турнир спортсменов из двух спортшкол южноуральской столицы — СШОР «ЧТЗ» и СШОР-4. Успешнее выступили ребята из спортшколы в Тракторозаводском районе. Они заняли второе место в командном первенстве, уступив лишь представителям из Москвы. 11-ю позицию заняли челябинские гимнасты из СШОР-4 (всего были представлены 13 команд).

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Олимпийские надежды». Юноши до 11 лет. Командное первенство:

1. МГФСО «Динамо» (Москва) — 351,926.

2. СШОР «ЧТЗ» (Челябинск) — 341,460.

3. СШОР «Королев» (Московская область) — 335,809.

В составе СШОР «ЧТЗ» серебряными призерами соревнований стали Тимур Шайшарипов, Денис Корницкий, Данил Леонов и Евгений Сальманов. Отличились наши земляки и в личных состязаниях. Так, бронзовым призером в упражнении на кольцах стал Тимур Шайшарипов. Подготовили команду тренеры Вячеслав Шведский и Александр Демин.

Отметим, что в текущем сезоне это уже не первый успех челябинских гимнастов из СШОР «ЧТЗ». Так, на ноябрьском первенстве России в Сочи победу одержала команда юношей по программе 1 спортивного разряда. Золотые медали тогда завоевали Александр Бикбулатов, Семен Калистратов, Матвей Карманников и Демид Бетигеймер. Большую роль в их успехах сыграли не только тренеры, но и то, что в Челябинск неоднократно приезжают с мастер-классами титулованные российские гимнасты. В этом году на Южный Урал приезжали легендарные Светлана Хоркина, Давид Белявский, Никита Нагорный, Алексей Немов и другие известные в прошлом спортсмены.

Фото: министерство спорта Пензенской области и из личного архива тренера СШОР «ЧТЗ» Владимира Григоркина.