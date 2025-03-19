В Челябинске впервые проведут турнир по гимнастике «Кубок Альберта Зайнуллина»

В нем примут участие сильные юные спортсмены региона

В челябинском дворце спорта «Надежда» состоятся региональные соревнования среди сильнейших юных гимнастов. Здесь 30 марта впервые проведут Кубок Альберта Зайнуллина — Героя России, получившего высокую награду за подвиги в СВО из рук президента РФ Владимира Путина, сообщает Федерация спортивной гимнастики города Челябинска.

Этот турнир имеет особое значение, ведь он назван в честь Героя России Альберта Зайнуллина — человека, который стал символом мужества, силы характера и преданности своей стране. Его подвиг вдохновляет сотни спортсменов на новые свершения, а также напоминает каждому из нас, что истинный герой рождается там, где есть смелость и вера в себя.

«Изящные прыжки, упорство, неподражаемая сила движений и невероятная точность — это то, что вы увидите на этих соревнованиях! Дети в возрасте от трех лет в буквальном смысле продемонстрируют, как преодолевать любые границы возможностей тела и духа», — считает главный судья соревнований, председатель Федерации спортивной гимнастики города Челябинска Иван Новиков.

По словам президента благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», депутата Челябинской городской думы Артема Барбашина, подвиг нашего земляка может служить ребятам примером того, как нужно бороться до последнего, не сдаваться ни при каких обстоятельствах, даже когда кажется, что сил уже больше нет.

Соревнования позволят встретиться поклонникам спорта, разделить радость побед и стать свидетелями рождения новых звезд гимнастики. Также это отличный шанс вдохновить своих детей заняться спортом, ведь яркие примеры всегда остаются в памяти! Турнир пройдет 30 марта во дворце спорта «Надежда». Церемония открытия в 13:00.

Напомним, что Альберт Зайнуллин 30 мая получил звание Героя России и «Золотую звезду» лично из рук президента РФ Владимира Путина. Высокую награду выпускник полетаевской школы Сосновского района получил за доблестное выполнение боевых задач в ходе СВО.