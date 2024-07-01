Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина восхитилась челябинскими гимнастами

Легендарная спортсменка провела для них мастер-класс

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Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высоко оценила уровень подготовки челябинских атлетов. Титулованная спортсменка дала мастер-класс юным гимнастам клуба «СпортДжим», а также восхитилась тренерами, которые занимаются с «особенными» детьми и достигают с ними высоких результатов на соревнованиях среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Визит двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной в челябинский клуб «СпортДжим» стал большим событием для юных атлетов и их наставников. Титулованная спортсменка провела время с детьми, пообщалась с ними и поделилась секретами своего мастерства. Она уделила внимание каждому, ответила на множество вопросов и уделила особое внимание важности дисциплины, упорства и любви к спорту.

«Ребятам было очень полезно поучаствовать в таком мастер-классе. Но самое главное, они своими глазами увидели нашу знаменитую чемпионку, взяли у нее автограф, сфотографировались на память. Светлана Хоркина может служить для них большим мотивирующим фактором к тому, чтобы усердно заниматься и достигать новых высот в спорте», — считает тренер детской академии «СпортДжим» по спортивной гимнастике Ольга Москвина.

Визит Светланы Хоркиной в Челябинск не ограничился мастер-классом для юных спортсменов. Олимпийская чемпионка приняла участие в круглом столе по развитию спортивной гимнастики в нашем регионе. В обсуждении приняли участие ведущие тренеры Челябинской области.

«Челябинск — спасибо! У вас замечательный спортивно-гимнастический клуб и прекрасные детки-гимнасты. Низкий поклон тренерам-преподавателям, которые занимаются с „особенными“ детками, которые показывают прекрасные результаты на соревнованиях. Всем здоровья и успехов!» — написала Светлана Хоркина на своей странице в соцсетях.

Челябинск стал уже третьим городом в туре Светланы Хоркиной. Ранее спортсменка посетила Казань и Махачкалу, где также дала мастер-классы юным гимнастам. Организаторами мероприятия в Челябинске стали Федерация спортивной гимнастики Челябинска при содействии Фонда поддержки спорта.