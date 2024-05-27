Олимпийский чемпион Алексей Немов восхитился юными челябинскими гимнастами

Знаменитый спортсмен также поделился с ними уроками мастерства

Удивительный и роскошный подарок получили юные челябинские гимнасты. Одну из ведущих спортшкол города посетили пять олимпийских чемпионов во главе с Алексеем Немовым. Они дали ребятам двухчасовой мастер-класс, пообщались с ними в формате «вопроc — ответ», сфотографировались на память. Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов был приятно удивлен уровнем подготовки челябинских спортсменов. Он увидел в них большой потенциал и перспективы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вообще-то в Челябинск уже не первый раз приезжают титулованные и известные гимнасты. Они неоднократно давали мастер-класс юным спортсменам. Но в этот раз состав делегации получился очень уж представительным. 26 мая южноуральскую столицу посетили сразу пять (!) олимпийских чемпионов, титулы и регалии которых можно перечислять долго.

Мастер-класс по спортивной гимнастике в Челябинске провели:

— Елена Шевченко, олимпийская чемпионка, победительница Игр Доброй воли;

— Лилия Ахаимова, олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпионка Европы;

— Денис Аблязин, олимпийский чемпион, шестикратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, чемпион Европы;

— Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы;

— Алексей Немов, четырехкратный олимпийский чемпион, обладатель 12 олимпийских медалей, пятикратный чемпион мира.

Разумеется, в центре внимания у юных ребят был Алексей Немов. Мало того, что он является одним из самых титулованных российских гимнастов современности, так еще и очень отзывчивым и коммуникабельным человеком.

Стоит отметить, что и мастер-класс он со своими коллегами дал не для галочки. Титулованные гимнасты трепетно и внимательно отнеслись к тому, чтобы дать юным спортсменам максимум своих знаний и умений, тщательно отрабатывали все элементы. Кроме того, отдельно они дали свои замечания и указания челябинским тренерам.

Алексей Немов в общении с журналистами вспомнил, что в 1986 году приезжал в Челябинск еще в качестве действующего спортсмена. Причем выступал в том же спортзале спортшколы № 4. Он ему тогда показался большим и просторным.

Все потому, что сам он тогда еще делал первые шаги в большом спорте. И сейчас рад снова оказаться в городе, где у него до сих пор сохранились хорошие отношения с Евгением Крыловым и Евгением Жуковым. Два этих челябинских гимнаста были его соперниками и партнерами по команде в национальной сборной.

«Меня приятно удивили юные челябинские ребята. Понравилось то, что у них высокий уровень подготовки. Видна хорошая тренерская рука и школа. Если ребята и дальше будут так ответственно готовиться к занятиям, им могут покориться большие высоты», — выразил мнение вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов.

Отметим, что на сегодняшний день в Челябинской области занимаются около 1500 юных гимнастов, в том числе более 500 — в двух спортшколах южноуральской столицы. С ними работают 40 тренеров, из них 15 — высшей категории.

Самые титулованные и известные южноуральские спортсмены — олимпийские чемпионы Людмила Громова и Виктор Лисицкий. Кроме того, на Южном Урале подготовлены 22 мастера спорта международного класса по этому виду спорта.

На сегодняшний день самым перспективным южноуральским гимнастом можно назвать Семена Калистратова. На апрельском первенстве России в Тюмени челябинец завоевал пять золотых медалей, став одним из героев соревнований.

Мастер-класс Алексея Немова и других звезд российской спортивной гимнастики в Челябинске был организован правительством Челябинской области, Федерацией спортивной гимнастики России при содействии Фонда поддержки спорта.