Челябинские гимнасты выиграли золото на первенстве России в командном многоборье

Они победили соперников на соревнованиях в Сочи

На первенстве России по спортивной гимнастике в Сочи триумфально выступила юношеская команда Челябинской области. Четыре южноуральских спортсмена выиграли состязания в командном многоборье, завоевав золотые медали. Они не только продемонстрировали технически сложные элементы, но и покорили судей оригинальной программой выступления, сообщает Федерация спортивной гимнастики города Челябинска.

Первенство России, прошедшее на федеральной территории «Сириус», собрало сильнейших гимнастов страны. В Сочи отправились атлеты, которые прошли жесткий отбор на окружных соревнованиях. Среди них оказались и гимнасты Челябинской области. Четыре наших земляка успешно выступили в командных состязаниях по многоборью, заняв итоговое первое место.

В составе южноуральской команды победителями первенства России стали: Александр Бикбулатов, Семен Калистратов, Матвей Карманников, Демид Бетигеймер. Поздравил ребят с успешным выступлением председатель Федерации спортивной гимнастики Челябинской области Александр Сидельников.

Первенство России по спортивной гимнастике. Юноши (программа 1-го спортивного разряда). Победители и призеры:

1. Челябинская область (Александр Бикбулатов, Семен Калистратов, Матвей Карманников, Демид Бетигеймер).

2. Москва-1 (Тимур Шалда, Иван Сороченков, Сергей Соколов, Ярослав Кокин).

3. Пензенская область (Даниил Артамонов, Кирилл Пачурин, Александр Чекаев, Антон Герасимов).

Отметим, что это первый по-настоящему крупный успех южноуральских гимнастов в командных состязаниях. Спортсмены Челябинской области на первенствах страны, как правило, становились призерами в личных состязаниях, а здесь состоялась долгожданная победа в командном первенстве.