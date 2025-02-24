Челябинские гимнасты завоевали путевки на первенство России

Их уровень подготовки оценил призер Олимпийских игр Николай Куксенков

В Челябинске завершилось первенство УрФО по спортивной гимнастике, по итогам которого была сформирована команда для участия во всероссийских соревнованиях. На турнире в южноуральской столице внимательно за выступлениями гимнастов следил тренер молодежной сборной России, серебряный призер Олимпийских игр Николай Куксенков, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

На первенстве УрФО челябинские гимнасты успешно выступили в нескольких видах программы. Так, в командных соревнованиях среди юношей 13—14 лет победу одержали воспитанники СШОР ЧТЗ. В ее составе золотые медали завоевали Семен Калистратов, Александр Бикбулатов, Михаил Горшков и Давид Бетигеймер (подготовили ребят тренеры Семен Еремин, Вячеслав Кочнев и Владимир Григоркин).

«Почти на всех снарядах у меня новые комбинации. Будем их тренировать. Есть много нюансов в новых правилах проведения соревнований по спортивной гимнастике, но сейчас мы привыкаем к ним», — рассказал Семен Калистратов корреспонденту ОТВ Валерию Китченко.

В личном первенстве среди юниоров 15—18 лет бронзовые награды получили Семен Костромцов и Михаил Хороцей (тренеры — Александр Демин и Вячеслав Кочнев).

Порадовали и гимнастки. Так, в командных соревнованиях по программе 1‑го спортивного разряда победу одержали Александра Ильина, Полина Гауэр, Вероника Кислицына и Анна Бухарина. В состязаниях среди юниорок командное серебро в активе у Екатерины Хатунцевой, Марии Кимейши, Екатерины Сенцовой, Виолетты Шакуровой, Камиллы Сайфулиной и Анастасии Смирновой.

Отметим, что посетил первенство УрФО в Челябинске титулованный спортсмен, а ныне тренер молодежной сборной России Николай Куксенков. Он оценил уровень подготовки перспективных атлетов, которые в будущем могут войти в состав молодежной и национальной команд страны.

«У нас также существуют молодежные первенства Европы, мира и даже юношеские Олимпийские игры. Поэтому наша задача — ориентироваться на эти старты и стараться любой ценой туда пробиться и начать выигрывать медали», — отметил специалист.

Главный судья соревнований, председатель федерации спортивной гимнастики Челябинска Иван Новиков подчеркнул, что прошедшие соревнования являлись основными при формировании состава участников на первенство России. Сильнейшие две команды в каждой возрастной категории теперь выступят на более ответственных стартах в Санкт-Петербурге и Москве.