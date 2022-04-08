Сегодня, 8 апреля, челябинская теннисистка Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Чарльстоне (США). В матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) челябинка обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Александрова сделала 4 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 4 эйса и 2 двойные ошибки.
Следующей соперницей Александровой станет представительница Польши Магдой Линетт. Отметим, что призовой фонд турнира составляет более 880 тысяч долларов.
Напомним, что Екатерина Александрова располагается на 54-й строчке рейтинга WTA. На ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее третьего круга.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города