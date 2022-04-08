Челябинская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Екатерина Александрова обыграла седьмую ракетку мира со счетом 6:3, 6:1

Сегодня, 8 апреля, челябинская теннисистка Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Чарльстоне (США). В матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) челябинка обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Александрова сделала 4 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 4 эйса и 2 двойные ошибки.



Следующей соперницей Александровой станет представительница Польши Магдой Линетт. Отметим, что призовой фонд турнира составляет более 880 тысяч долларов.



Напомним, что Екатерина Александрова располагается на 54-й строчке рейтинга WTA. На ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее третьего круга.

