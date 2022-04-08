Миасский завод начал производить аналоги импортных изделий для торговых сетей

На предприятии используют 70% отечественного сырья

Миасский завод «Полистрой» начал выпускать импортозамещающие изделия для торговых сетей и застройщиков. Предприятие является одним из крупнейших в России производителей почтовых ящиков, уличных урн, клапанов для мусоропровода, шкафов и скамеек для раздевалок и других изделий из листового металла, сообщают в пресс-службе Минпрома Челябинской области.

«Запросов на разработку и замещение импортной продукции стало в разы больше, в том числе и от крупных заказчиков. Например, недавно мы встречались с представителями компании „Леруа Мерлен“. По их словам, теперь они на 80% ориентированы на закупки отечественной продукции. Соответственно, на этом рынке есть место и для нас. Мы же, в свою очередь, готовы расти и развиваться, осваивать новые виды востребованной продукции», — отмечает руководитель отдела продаж «Полистрой» Сергей Обвинцев.

В настоящий момент на заводе используют 70% отечественного сырья. 30% — это краска и комплектующие от зарубежных производителей. Цены на импортные товары после введения санкций выросли, вместе с тем увеличился и спрос на продукцию южноуральского завода. Чаще всего на предприятии заказывают почтовые ящики и урны.