Челябинская область вырвалась в лидеры Всероссийской зимней Спартакиады

Южноуральцы завоевали наибольшее количество медалей после трех дней соревнований

После трех дней соревнований на Всероссийской зимней Спартакиаде наибольшее количество медалей завоевала сборная Челябинской области. В активе южноуральских спортсменов 9 наград — 3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Одной из героиней соревновательного дня сегодня, 11 февраля, стала челябинка Екатерина Алдошкина, которая завоевала две золотых медали в шорт-треке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня на Всероссийской зимней Спартакиаде были разыграны 7 комплектов наград. Причем, все победители и призеры состязаний в трех видах спорта определялись в Челябинской области. Так, биатлонисты боролись за награды в Златоусте, шорт-трекисты — на льду «Уральской молнии» в южноуральской столице, а сноубордисты — на склонах ГЛК «Солнечная долина».

Начнем с состязаний по биатлону, которые состязались в гонках преследования на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой. У мужчин сохранил лидерство победитель спринтерской гонки Эдуард Латыпов. Биатлонист из Уфы показал, что у него все хорошо не только со стрельбой, но и лыжной подготовкой. Он достаточно уверенно выиграл пасьют, оставив позади себя Саида Халили из Московской области и екатеринбуржца Кирилла Бажина — они заняли соответственно второе и третье места.

В женских состязаниях не было равных Виктории Сливко из Тюмени. Однако настоящий подвиг совершила Ирина Казакевич из Свердловской области. Стартовав с 17-й позиции, она умудрилась финишировать второй, завоевав серебряную медаль. И можно понять ее слезы после финиша — настолько тяжело далась ей гонка. Ну а замкнула тройку призеров Анастасия Гореева из Подмосковья.

По-настоящему жаркая борьба за медали сегодня была на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе. Здесь были определены победители и призеры по сноуборду в дисциплине параллельный слалом-гигант. Симпатии зрителей были на стороне хозяина трассы Ярослава Степанко.



Наш земляк здорово проходил одного соперника за другим пока не добрался до финала. Здесь он в равной борьбе уступил титулованному Андрею Соболеву из ХМАО. Участник двух Олимпиад, чемпион мира завоевал золото спартакиадного турнира. Бронза в активе Всеволода Мартынова из Башкортостана.

В женских аналогичных состязаниях обошлось без сюрпризов. Золотую медаль завоевала лидер сборной России в альпийских дисциплинах сноуборда София Надыршина из Сахалинской области. Молодая, но уже опытная спортсменка в текущем сезоне выступает на высочайшем уровне. И золото Спартакиады — лишнее тому подтверждение. Серебряным призером соревнований стала Полина Каримова, а бронза досталась Милене Сарсембаевой.

Ну а затем настал черед радовать нас представителям шорт-трека. На льду челябинской «Уральской молнии» наши земляки были неподражаемы. Овации в свой адрес заслужила Екатерина Алдошкина. Сначала она выиграла забег на дистанции 1000 метров. Но не остановилась на достигнутом и помогла своей команде победить в смешанной эстафете на 2000 метров. Челябинская спортсменка стала первой на этой Всероссийской зимней Спартакиаде, кому удалось сделать хет-трик — завоевать три золотые медали!

Финальный забег смешанной эстафеты, пожалуй, стал украшением турнира по шорт-треку. В нем с первых метров дистанции вперед вырвались сборные Челябинской и Московской областей. Они в остром соперничестве и разыграли между собой звание победителя. Впрочем, на финише борьбы не получилось. Даниил Николаев за четыре круга до финиша вырвался от преследователя вперед, а Даниилу Ейбогу оставалось только не растерять преимущество. В итоге — яркая и красивая победа южноуральских спортсменов.

Отметим, что продолжился спартакиадный турнир по керлингу. Он проходит в Красноярском крае. Однако наши команды сегодня не преуспели. На групповом этапе женская сборная Челябинской области уступила в двух поединках, проиграв Новосибирской области (1:7) и Владимирской области (3:10). Парни ничего не смогли противопоставить соперникам из Москвы (0:11). Но исправить ситуацию еще можно — впереди много матчей группового этапа.

Завтра, 12 февраля, на Всероссийской зимней Спартакиаде будет очень насыщенный день. Будут разыграны 12 комплектов медалей. Впервые определятся победители и призеры соревнований в бобслее, горнолыжном спорте, санном спорте, скелетоне и фристайле. Болеем за наших!

Фото: Павел Табарчук, Дмитрий Гостев, Илья Бархатов (все — оргкомитет соревнований).

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)













