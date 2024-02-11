В Златоусте подвели итоги биатлонного пасьюта на Всероссийской зимней Спартакиаде

Гонки преследования выиграли Виктория Сливко и Эдуард Латыпов

На Всероссийской зимней Спартакиаде завершились гонки преследования в соревнованиях по биатлону. Женский пасьют выиграла Виктория Сливко из Тюменской области. Впечатляющего прогресса добилась Ирина Казакевич, которая с 17-й позиции после спринтерской гонки, поднялась на вторую строчку в пасьюте. Замкнула тройку призеров Анастасия Гореева, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне, 10 февраля, на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой неожиданную победу одержала Анастасия Батманова из Сахалинской области. В этот раз она ушла в тень, не сумев сохранить лидерство в гонке преследования. Она финишировала седьмой с отставанием от лидера в 43 секунды.

А победу одержала Виктория Сливко из Тюменской области. Она на 25 секунд опередила финишировавшей второй Ирину Казакевич. Замкнула тройку призеров Анастасия Гореева из Московской области.

Биатлон. Женщины, пасьют. Результаты:

1. Виктория Сливко (Тюменская область).

2. Ирина Казакевич (Свердловская область).

3. Анастасия Гореева (Московская область).

Напомним, что сегодня ранее состоялась гонка преследования среди мужчин. В ней победу одержал Эдуард Латыпов из Башкортостана. Причем, это уже вторая его золотая медаль на спартакиадном турнире по биатлону.