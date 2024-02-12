Спартакиада-2024: хоккеистки рвутся в бой, а Большунов в погоне за Алдошкиной

Представляем главные события четвертого дня соревнований

Четвертый день соревнований на Всероссийской зимней спартакиаде обещает быть очень насыщенным и интересным. Сегодня, 12 февраля, в программе соревнований впервые разыграют комплекты медалей во фристайле, санном спорте, скелетоне, бобслее и горнолыжном спорте. Стартует и женский хоккейный турнир. В лыжных гонках Александр Большунов постарается догнать по количеству завоеванных золотых наград спартакиады шорт-трекистку Екатерину Алдошкину.

Впрочем, Сан Санычу Большунову нужно для начала постараться выиграть лыжную гонку на 10 км. В таком случае он завоюет свою третью золотую медаль на Спартакиаде-2024 и по этому показателю догонит челябинку Екатерину Алдошкину. Но есть одно но: наша спортсменка сама может продолжить собирать золото спартакиады. Сегодня завершается турнир по шорт-треку, а сборная Челябинской области в женской эстафете представлена в финале.

Не будем забывать и то, что для талантливой челябинской спортсменки состязания по шорт-треку на спартакиаде не закончатся. Она планирует выйти на старт и побороться за награды (в том числе самого высокого достоинства) в соревнованиях по конькобежному спорту. Пока неясно, сколько дистанций она собирается побежать. По нашей информации, как минимум в трех видах программы она выступит точно: в масс-старте, командной гонке и одном из личных забегов (вероятнее всего, на дистанции 3000 метров).

В далеком от нас Краснодарском крае наконец-то вступят в борьбу за медали представители бобслея, скелетона и санного спорта. В Сочи на санно-бобслейной трассе «Санки» они уже намотали десятки (или сотни?) километров в квалификационных заездах. Теперь настала пора выяснить отношения в серьезной борьбе за награды соревнований. Два комплекта наград разыграют бобслеисты, столько же саночники, и одного победителя мы узнаем в скелетоне.

На горнолыжных склонах также зрителям не дадут скучать. Так, в центре активного отдыха «Евразия» запланированы заезды мужчин-горнолыжников в слаломе-гиганте. Запланированы потому, что еще не факт, что состязания проведут. На Южном Урале холодная погода, есть вероятность того, что гонку перенесут на завтра (правда, по нашей информации, такой риск невелик).

Жаль, но в этом виде программы спортсменам Челябинской области трудно рассчитывать на победу. Единственный, кто может это сделать, — Семен Челмакин. Однако нашему спортсмену больше удаются гонки не в гигантском, а в обычном слаломе.

Еще два комплекта наград разыграют представители фристайла. Причем не на склонах «Солнечной долины» в Миассе, где представлена основная программа соревнований по этому виду спорта, а в Красноярском крае. На многофункциональном комплексе «Сопка» вступят в борьбу за медали могулисты.

Кстати, на южноуральском горнолыжном курорте фристайлисты без дела не останутся. Потренируются в квалификации отрабатывать сложные технические элементы и акробатические прыжки представители слоупстайла. Финалы в этой дисциплине пройдут завтра.

В Красноярске продолжат выяснять отношения на предварительном этапе керлингисты. Пока, к сожалению, не очень удачно складывается турнир для наших земляков. Парни Челябинской области одержали пока лишь одну победу при трех поражениях, а девушки и вовсе во всех трех своих матчах уступили.

Зато в Челябинске наконец-таки стартует женский хоккейный турнир с участием восьми сильнейших команд страны. Среди них и южноуральская команда, основу которой составили хоккеистки клуба «Белые медведицы». В стартовом поединке подопечным Андрея Афиногенова предстоит сыграть с сильной командой Санкт-Петербурга.

Сегодня начинается новая рабочая неделя. Но это не повод забывать следить за событиями спартакиады. Мы поможем быть вам в курсе всех событий и подробно расскажем о победах южноуральских спортсменов.

* Указано челябинское время начала соревнований.

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Фото: оргкомитет спартакиады, а также всероссийские федерации по видам спорта.

Коллаж: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное».

