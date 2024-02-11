Челябинка Екатерина Алдошкина стала первой трехкратной чемпионкой Спартакиады

В третий день соревнований по шорт-треку она завоевала еще две золотые медали

В челябинском ЛД «Уральская молния» завершился очередной соревновательный день Всероссийской зимней Спартакиады в состязаниях по шорт-треку. Сегодня, 11 февраля, две золотые медали завоевали спортсмены Челябинской области. Победу на дистанции 1000 метров одержала Екатерина Алдошкина. Она же вместе с партнерами по команде выиграла смешанную эстафету 2000 метров и таким образом стала пока единственной трехкратной чемпионкой Спартакиады, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В третий день соревнований были разыграны комплекты наград на дистанции 1000 метров среди мужчин и женщин. Уверенно преодолевали стадии турнира спортсмены Челябинской области. Однако мужчины остановились на стадии полуфинала, а две наши девушки добрались до финала соревнований. В решающем забеге выступили Екатерина Алдошкина и Анна Матвеева.

Обе долгое время лидировали в забеге, однако ближе к финишу Анна Матвеева совершила падение и выбыла из борьбы за медали. Зато финишный створ первой пересекла Екатерина Алдошкина. Она принесла Челябинской области вторую медаль на этой Спартакиаде. Серебряная и бронзовая награды на дистанции 1000 метров достались представительницам Свердловской области Алене Крыловой и Анне Востриковой соответственно.

Шорт-трек. Женщины. 1000 м.

1. Екатерина Алдошкина (Челябинская область).

2. Алена Крылова (Свердловская область).

3. Анна Вострикова (Свердловская область).

На аналогичной дистанции среди мужчин долгожданную победу одержал самый титулованный российский шорт-трекист Семен Елистратов. Олимпийский чемпион в остром соперничестве вырвал победу у двукратного чемпиона нынешней Спартакиады Владимира Балбекова из Санкт-Петербурга. Бронзовая медаль в активе Павла Ситникова из Омска.

Шорт-трек. Мужчины, 1000 м.

1. Семен Елистратов (Башкортостан)

2. Владимир Балбеков (Санкт-Петербург)

3. Павел Ситников (Омская область).

Завершила программу дня смешанная эстафета на дистанции 2000 метров. Здесь с первых метров дистанции лидерство захватили команды Московской и Челябинской областей. Соперники из Ярославской и Нижегородской областей вынуждены были между собой бороться за бронзовые медали. За 3-4 круга до финиша южноуральцы оторвались от подмосковной команды и в гордом одиночестве победно финишировали.

«У нас сильная и дружная команда. Забег прошел на одном дыхании. Уже в самом конце я решил выложиться на своем этапе и резко спуртовать. К счастью, маневр удался. Хотя перед тем как передать эстафету Даниилу Ейбогу на последний этап бежал уже на морально-волевых. Поздравляю всех жителей Челябинской области, мы старались завоевать эту золотую медаль для вас», — отметил после финиша челябинец Даниил Николаев.

Шорт-трек. Смешанная эстафета 2000 м.

1. Челябинская область (Даниил Ейбог, Даниил Николаев, Екатерина Алдошкина, Анна Матвеева).

2. Московская область (Александр Шульгинов, Павел Конычев, Фаиля Амалединова, Анастасия Данилова).

3. Ярославская область (Никита Николаев, Дмитрий Топтыгин, Ксения Сысоева, Илона Мищенко).

Екатерина Алдошкина стала первой спортсменкой Всероссийской зимней Спартакиады, кому удалось завоевать три золотые медали. Но может еще пополнить свою коллекцию наград. Завтра, 12 февраля, состоится женская эстафета, где команда Челябинской области является одним из фаворитов.