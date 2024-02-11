Алексей Текслер поздравил челябинскую спортсменку с успешным выступлением на Спартакиаде

Губернатор отметил достижения Екатерины Алдошкиной в шорт-треке

Сегодня, 11 февраля, героиней Всероссийской зимней Спартакиады стала челябинская спортсменка Екатерина Алдошкина. В соревнованиях по шорт-треку она завоевала еще две золотые медали. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил спортсменку с высокими спортивными достижениями.

«Дорогая Екатерина, своими яркими и уверенными выступлениями Вы задали позитивный настрой всей нашей сборной. Вы показали свое мастерство в индивидуальных забегах, продемонстрировали хорошую командную работу в смешанной эстафете. Искренне рад за Вас и признателен Вашим наставникам, подготовившим такую сильную спортсменку», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также напомнил, что на Южном Урале у конькобежного спорта и шорт-трека большие победные традиции. И заверил, что жители региона всегда поддержат спортсменов на самых ответственных соревнованиях.

«Вы, Екатерина, — достойная продолжательница наших победных традиций. Спасибо за красивый спорт! Верю в Ваши новые победы и желаю смело идти вперед! Знайте, что с Вами всегда — любовь и поддержка земляков!», — добавил Алексей Текслер.

Напомним, что Екатерина Алдошкина стала первой спортсменкой, которой удалось завоевать три золотые медали на Всероссийской зимней Спартакиаде-2024. Сегодня, 11 февраля, она выиграла состязания в шорт-треке на дистанции 1000 метров, а также помогла южноуральской команде победить в смешанной эстафете.