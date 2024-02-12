35 тысяч зрителей за 3 дня соревнований посетили спартакиаду в Челябинской области

Холодная погода не помешала заполнить трибуны на спортплощадках региона

Выступление сильнейших спортсменов страны в Челябинской области вызвало большой интерес у жителей региона. За три дня соревнований Всероссийскую зимнюю спартакиаду посетили 35 650 южноуральцев. Полные трибуны на состязаниях по шорт-треку в Челябинске, биатлону в Златоусте и сноуборду в Миассе говорят о том, что интерес к зрелищным спортивным событиям высокого уровня в регионе велик. Подтверждением этому — фотографии с прошедших состязаний. Мы собрали для вас лучшие кадры, которые передают атмосферу спартакиады.

Разумеется, надо четко разграничивать соревнования, которые проводятся на открытых и закрытых спортплощадках. И понимать, что в комфортных условиях (тепло и чашечка кофе в придачу) гораздо проще собрать внушительную аудиторию. Но в Златоусте все иначе. Топовые состязания по топовому виду спорта вызвали огромный зрительский интерес.

Биатлон у нас в России любят. ТВ-трансляции собирают миллионы поклонников. А теперь представьте, что те чемпионы, на которых вы привыкли смотреть по телевизору, сами приехали к вам в гости! Конечно же, вам захочется посмотреть на звезд спорта хоть бы одним глазком вживую.

Поэтому жителям Златоуста несказанно повезло. Мало того, что к Всероссийской зимней спартакиаде удалось наконец-то привести в порядок лыжно-биатлонный комплекс, так еще и состязания космического уровня сюда завезли.

И все же полные трибуны на стадионе имени Светланы Ишмуратовой стали откровением. Не каждый человек согласится в 18‑градусный мороз полдня провести на улице, чтобы посмотреть на то, как соревнуются какие-то там спортсмены. Но в Златоусте люди смотрят шире (и правильно делают!) — увидеть такие состязания хотя бы раз в жизни нужно. Хотя бы для того, чтобы поставить галочку в череде событий своего бытия.

Люди разных социальных положений, статуса и должностей были здесь на трибунах как единое целое. Вы бы видели счастливое лицо главы Златоуста Максима Пекарского. Он радовался как ребенок! И непонятно от чего: то ли доволен был тем, что жители родного ему города дождались значимого спортивного праздника, то ли сам был рад окунуться в эту атмосферу большого события.

Спортсменам, конечно, не позавидуешь. Но они привыкли к таким капризам природы за годы тренировок. Поэтому и утеплялись соответствующим образом. И благодарили зрителей за радушный прием. Уверен, что многим биатлонистам Южный Урал и Златоуст открылись с новой стороны.

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» своя атмосфера. Более молодежная, что ли, экстремальная. Все потому, что виды спорта на спартакиаде представлены такие — у сноуборда и фристайла много поклонников из разряда тех, кто помоложе. Кроме того, здесь шесть лет подряд проводились этапы Кубка мира по сноуборду и фристайлу.

То есть горнолыжный курорт в Миассе на своих мероприятиях видел зрителей и побольше. Но то были состязания международного уровня. А здесь Всероссийская спартакиада. Да, рейтинговые состязания, но с участием только звезд отечественного спорта.

Холод любителей экстремальных видов спорта не отпугнул. Они заполнили трибуны, которые были возведены у подножия склона на трассе для хаф-пайпа. Вряд ли кто-то из них понимал, какие элементы и фигуры исполняли спортсмены. И уж тем более как оценивали их выступление судьи.

Но они горячо и дружно поддерживали атлетов. Те платили им взаимностью. Возможно, впервые в карьере они оказались в непривычной для себя стихии: в кои-то веки их турнир не превратился в междусобойчик, а за выступлениями реально следили сотни (или тысячи?) болельщиков.

Другая история случится совсем скоро в Кусе. В Центре активного отдыха «Евразия» сегодня стартуют состязания горнолыжников. Но здесь к старту соревнований подготовились основательно: устроили песни-пляски с хлебом и караваем для гостей. Получился опен-эйр под открытым небом. Принимающая сторона, кажется, готова на руках носить всех гостей лишь за то, что те сюда пожаловали.

В Челябинске публика избалована. Тут спортивных событий происходит множество. Возможно, поэтому народ как-то обходил стороной ледовый дворец «Уральская молния». Покататься там на коньках — пожалуйста. Но смотреть за тем, как это делают другие, — нет уж, увольте!

Однако на спартакиадный турнир по шорт-треку народ пошел. По своей воле и не указке сверху. С баннерами, плакатами, трещотками! Ведущему состязаний несколько раз приходилось даже успокаивать зрителей: мол, будьте потише — шуметь во время стартового свистка не нужно, а во время забега — пожалуйста!

И может быть спокойна наша прославленная Лидия Павловна Скобликова, которая призывала южноуральцев прийти и поддержать наших конькобежцев и шорт-трекистов. Она сомневалась, что любимый ею вид спорта не вызовет интереса.





Зря сомневалась наша шестикратная олимпийская чемпионка! Посмотрите на трибуны — они были полными в каждый из трех прошедших дней соревнований по шорт-треку. А ведь впереди еще конькобежный спорт. Много людей пойдут на эти состязания для того, чтобы поддержать нашу Оленьку Фаткулину, у которой многотысячная армия поклонников.

Ждут своей очереди открыть двери для зрителей арены «Трактор» и «Металлург». Там состоятся турниры по женскому хоккею и фигурному катанию соответственно. За последних можно не переживать: фигурное катание у нас в России пользуется огромной популярностью и способно собрать аншлаг в любом городе.

Другая ситуация с женским хоккеем. Нет у него такого спроса, как у мужского. И вряд ли в арене «Трактор» на матчах даже с участием сборной Челябинской области будет занята и половина трибун. Но хоккеистки и этому будут рады.

На домашние матчи «Белых медведиц» в чемпионате ЖХЛ приходит посмотреть горстка болельщиков — родственники хоккеисток, их друзья и совсем уж отъявленные фанаты. Спартакиадный турнир даст возможность спортсменкам обратить на себя внимание. И они будут костьми ложиться и пластаться на льду, чтобы порадовать зрителей победами.

Спартакиада-2024 стартовала в Челябинской области на ура. Но то ли еще будет.

Фото: Павел Табарчук, Евгений Шерягин, Дмитрий Гостев, Илья Бархатов, Александр Нифанин (все — оргкомитет Спартакиады‑2024 в Челябинске).

