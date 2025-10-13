Челябинская область поделилась опытом в реализации комплекса ГТО

Южный Урал привели в пример на международной конференции в Красноярске

В Красноярске завершилась IV Международная конференция по физической культуре, спорту и туризму «Студенческий спорт: история, современность и тенденции развития». На одной из площадок мероприятия специалисты обсудили перспективы развития комплекса ГТО, в том числе для лиц с ОВЗ. Участники сессии оценили положительный опыт реализации комплекса «Готов к труду и обороне» в Челябинской области, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.

В секции «ВФСК ГТО, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: современное состояние и перспективы» в дистанционном формате выступил начальник отдела ГТО Дирекции спортивных мероприятий в Челябинской области Владислав Пидуков.

Он рассказал об опыте участия в международном исследовательском проекте «Здоровье и поведение школьников и студентов» и призвал студенческое сообщество активнее участвовать в учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе по изучению современного комплекса ГТО, а также поделился информацией о реализации комплекса ГТО в Челябинской области с учетом современных реалий.

Челябинская область — яркий пример комплексного подхода к развитию, пропаганде и внедрению комплекса ГТО на территории 43 муниципальных образований и 53 центров тестирования. За последние годы регион добился значительных успехов на всероссийских фестивалях:

— Всероссийский фестиваль среди семейных команд (г. Чебоксары, август 2025 г.) — Челябинская область заняла I место среди 54 команд;

— Всероссийский фестиваль среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих (г. Сочи, апрель 2025 г.) — сборная ПАО «ММК Челябинской области» заняла III место среди 49 команд (400 человек);

— Всероссийский фестиваль для лиц с нарушениями слуха (г. Грозный, август 2025 г.) — Челябинская область заняла I место.

В рейтинге регионов по внедрению комплекса ГТО также наблюдается положительная динамика:

— в 2023 году Челябинская область заняла 18-е место среди 85 субъектов РФ;

— в 2024 году поднялась на 11-е место, улучшив позиции на 7 пунктов за 12 месяцев.

В планах на ближайшие годы войти в пятерку лучших регионов России по внедрению комплекса ГТО.