Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО»

Всероссийские соревнования в Самаре собрали команды из 26 регионов

Челябинская область финишировала в десятке лучших команд на Фестивале чемпионов «Игры ГТО», прошедшем в Самаре. За звание сильнейших боролись 26 команд страны. Участникам необходимо было выступить в трех эстафетных испытаниях нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» — на скорость, силу и выносливость, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

Челябинскую область на соревнованиях в Самаре представляли восемь спортсменов — победителей и призеров регионального этапа, прошедшего ранее в Магнитогорске. Наша команда ровно прошла три главных командных испытания, которые включали в себя три эстафеты:

— «Гонка ГТО, классика» — выполнение стандартных нормативов комплекса;

— «Командная гонка» — проверка слаженности действий в парах;

— «Гонка чемпионов» — наиболее сложные испытания на силу и выносливость.

За звание сильнейших боролись 26 сборных со всей России, в состав которых вошли исключительно обладатели золотых знаков отличия. Победитель «Игр ГТО» был определен по сумме лучшего времени, показанного командой во всех трех эстафетах.

По итогам всех испытаний сборная Челябинской области заняла седьмое место. Наши земляки отметили сильный состав участников других команд и отличную организацию турнира. Южноуральцы получили ценный опыт и мотивацию для будущих побед.

«Этот фестиваль стал настоящим праздником физической культуры и духа единства, ведь в нем участвовали лучшие спортсмены из разных уголков нашей страны. Мы уверены, что в следующем году соревнования порадуют еще большим количеством эмоций и новыми победами спортсменов Челябинской области», — отметила представитель южноуральской команды Татьяна Кудряшкина.

Победителем «Игр ГТО» в командном зачете стала команда Белгородской области, на втором месте — Пермский край, третье место — ХМАО-Югра.