В Челябинской области профсоюзы провели первомайский слет активистов

Событие прошло под лозунгом «Солидарность трудящихся — единство страны!»

Южный Урал отмечает Праздник Весны и Труда слетом профсоюзных активистов. В Челябинске мероприятие собрало более 600 участников: представителей профсоюзов, органов власти и работодателей. Организаторы провели слет под лозунгом «Солидарность трудящихся — единство страны!», который отражает идею объединения работников и взаимной поддержки в условиях современных вызовов.





Первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк поздравил южноуральцев от имени главы региона Алексея Текслера и правительства области.

«Первое мая — это светлый и радостный праздник, один из самых любимых в нашей стране. Он действительно является неизменным символом единства и солидарности наших граждан. Искренняя благодарность всем, кто сегодня добросовестно трудится на благо нашего региона и всей страны, труженикам промышленных предприятий, которые, как и 80 лет назад, снова куют победу в тылу, работникам образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, всей социальной сферы, представителям малого бизнеса, специалистам других, не менее важных отраслей», — сказал Иван Куцевляк.





Особую благодарность первый заместитель губернатора выразил профсоюзам, которые объединяют сотни тысяч работников разных профессий. Сегодня в области насчитывают почти три тысячи первичных профсоюзных организаций.





Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин также выступил на слете. Он подчеркнул, что роль профсоюзов не уменьшается, а увеличивается, а Дума не принимает ни одного изменения в Трудовой кодекс без положительного заключения трехсторонней комиссии, куда входят, в том числе, представители профсоюзов. Также парламентарий затронул тему возвращения военнослужащих с фронта.

«Наши защитники вернутся с фронта. Мы должны создать для них условия, чтобы они сохранили то место работы, которое у них было до того, как они заключили контракт или мобилизовались. Если они хотят получить новое место работы, мы обязаны создать для них условия, чтобы они могли получить новую профессию, новую специальность», — заявил он.





Дмитрий Вяткин добавил, что в рамках партийного федерального проекта «Моя карьера в „Единой России“» за три года удалось трудоустроить более 1,3 миллиона человек, в том числе более шести тысяч вернувшихся с фронта участников спецоперации.

По итогам слета участники примут первомайскую Резолюцию, а также сформируют наказы будущим депутатам Государственной Думы по вопросам социально-трудовой сферы.





В муниципалитетах области также проходят праздничные мероприятия. Среди них — встречи в трудовых коллективах, собрания с социальными партнерами, чествование трудовых династий и наставников. Профсоюзная молодежь участвует в акциях и флешмобах: «Примерь профессию на себя», «Человек труда — гордость города», «Май трудовой! Май солидарный!».

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов отметил важность праздника для каждого жителя региона.

«Первое мая — это государственный праздник, Праздник Весны и Труда. Для профсоюзов это еще и день Международной солидарности трудящихся. Сегодня по всей стране и у нас в Челябинской области проводят мероприятия, которые показывают уважение к человеку труда, честность человека труда», — отметил Олег Екимов.





Так, жители Аргаяша вышли на праздничную демонстрацию трудящихся. В Ашинском районе провели встречу главы с профсоюзным активом и акцию «Майская яблоня». Златоустовцы возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести» и наградили лучших работников.