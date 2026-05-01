В Сосновском округе мошенники вынудили девушку отдать сейф с 1,6 млн рублей

Злоумышленники провели в доме юной жительницы онлайн-обыск

В Сосновском округе мошенники обманом заставили юную жительницу передать им сейф с крупной суммой денег — почти 1,6 млн рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Все началось с телефонного звонка: девушке позвонил якобы курьер одного из маркетплейсов. Он попросил назвать код из СМС — по его словам, это требовалось для подтверждения заказа. После того как девушка сообщила код, злоумышленники взломали ее учетную запись на портале госуслуг. Затем на связь вышли псевдосотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили жертве тревожную новость: якобы с ее личного кабинета была оформлена доверенность на получение денег гражданином недружественной страны.

Чтобы «доказать свою непричастность», девушке под давлением потребовали выполнить ряд действий. Надо было провести видеоконференцию по телефону — так называемый онлайн-обыск: аферисты попросили показать обстановку в доме. Затем предстояло ответить на вопросы о ценностях, хранящихся в жилище: драгоценностях, оружии и деньгах. После этого следовало передать «правоохранительным органам» все найденные сбережения для дальнейшей проверки.

В доме был только небольшой сейф с деньгами родителей. Под влиянием мошенников девушка тайно от взрослых вынесла его на улицу — для передачи якобы сотруднику силовой структуры.

Отец пострадавшей обратился в отдел полиции. По обстоятельствам произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Правоохранители начали расследование и ищут злоумышленников.

Сотрудники полиции напоминают жителям региона о необходимости сохранять бдительность и не доверять незнакомцам. Представители правоохранительных органов, госорганов и банков никогда не запрашивают по телефону коды подтверждения из СМС. Обыски не проводятся в режиме онлайн — это явный признак мошенничества. Никто из официальных лиц не потребует передать деньги или оформить кредит по звонку. Если вас запугивают уголовным преследованием и одновременно требуют расстаться с деньгами — это мошенники.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, немедленно прервите разговор, заблокируйте номер, с которого поступил звонок, сообщите об этом в полицию (102) или на горячую линию банка, если речь шла о финансах. Также предупредите близких — особенно пожилых родственников и детей — о подобных схемах. Будьте внимательны: мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но их главная цель неизменна — получить доступ к вашим деньгам.