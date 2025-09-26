Участники СВО выполнили нормативы ГТО в Челябинске

Присоединились к движению комплекса «Готов к труду и обороне» и спортивные чиновники

В Челябинске сегодня, 26 сентября, прошла необычная акция «ГТО для СВОих»: участники спецоперации присоединились к движению комплекса «Готов к труду и обороне», а еще проверили свою физическую подготовку. Компанию им составили спортивные чиновники и сотрудники подведомственных Минспорту учреждений. Как участники преодолевали себя и выполняли упражнения — в нашем фоторепортаже.

Акцию провели в челябинском спортзале Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. Эту локацию выбрали неслучайно: здесь располагается Центр тестирования ГТО, в котором есть все необходимое оборудование для выполнения нормативов комплекса.

Участников ждали стандартные упражнения на скорость и выносливость, силу и ловкость, гибкость и меткость. Так, им необходимо было выполнить тесты: подтягивания и отжимания, упражнения на пресс и гибкость, челночный бег и бег на дистанции 1000 и 3000 метров, состязания по плаванию и стрельбе из положения сидя на дистанции 10 метров из электронного оружия.

«Кроме того, наш комплекс располагает бассейном, а плавание является одним из упражнений ГТО. В регионе не так много локаций, где можно в одном месте пройти все тесты комплекса. Важно и то, что на базе ЮУрГУ работает опытный и квалифицированный судейский состав. Специалисты на месте фиксируют результаты, а еще дают свои рекомендации и консультации», — отметил директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

В спортивных состязаниях выступили участники СВО и члены их семей, компанию им составили сотрудники физкультурно-спортивных организаций региона. Поддержал их начинание министр спорта региона Владимир Иванов.

Ранее он уже неоднократно принимал участие в таких акциях, выполнил нормативы ГТО на золотой знак отличия. Поэтому сегодня ограничился тем, что пожелал всем участникам показать свои лучшие результаты.

В церемонии открытия состязаний приняли также участие руководитель Дирекции спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО) Елена Еремеева, а также директор Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Александр Казаков.

Перед стартом акции участники провели совместную разминку под руководством челябинских боксеров Тамерлана Касымова, Мигеля Байоны и Виктории Королевой.

К движению ГТО присоединился и участник программы «Герои Южного Урала» Станислав Корецкий. Сейчас он проходит стажировку в региональном Минспорте, планирует связать карьеру с госслужбой и развитием спорта.

Он подчеркнул, сейчас очень актуальной является задача расширять информирование через СМИ, чтобы как можно больше людей знали о возможностях участия в спортивных активностях, могли социализироваться в обществе.

«Важно, чтобы участники СВО были в курсе возможностей, возвращались к активному и здоровому образу жизни, встречались с товарищами и включались в общие инициативы. Со своей стороны я этому содействую: учусь в ЧелГУ, стажируюсь в Минспорте, делюсь информацией с коллегами и работаю с центрами адаптивного спорта и ветеранскими организациями», — отметил Станислав Корецкий.

Завершилось мероприятие совместным фото, сотрудники дирекции наградили всех фирменной атрибутикой. В зависимости от показанных результатов участники состязаний затем получат заслуженные награды — знаки отличия ГТО.