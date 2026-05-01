Клуб «ЧБК» сразится с «Химками» за титул чемпионов баскетбольной Суперлиги

Определился соперник челябинского клуба в решающих поединках за трофей

Стал известен соперник клуба «ЧБК» в финале баскетбольной Суперлиги — в серии до четырех побед челябинцам будут противостоять подмосковные «Химки». Для нашей команды это первый шанс завоевать почетный трофей, у соперников уже есть в активе четыре призовых места в Суперлиге, но нет титула чемпионов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне подмосковный коллектив выиграл у грозненского «Динамо» (86:63) и выиграл серию 3-1, пробившись в финал Суперлиги. Команда из Московской области — старожил турнира и регулярно бьется за самые высокие места. В четвертый раз подряд «Химки» закончит сезон на призовом месте, в предыдущих трех розыгрышах им не удавалось стать чемпионом.

В отличие от предыдущих раундов плей-офф, финальная серия будет идти не до трех, а до четырех побед. Матчи пройдут по схеме 2+2+1+1+1 — то есть команды будут играть по два матча дома и в гостях, а при необходимости — еще по одной игре. Преимущество своей площадки — у «ЧБК». Первая, вторая, а также возможные пятая и седьмая игры состоятся в Челябинске.

Отметим, что в регулярном чемпионате в текущем сезоне команды сыграли между собой два поединка. «ЧБК» выиграл у подмосковного коллектива на своей площадке (78:63), но уступил «Химкам» в гостях (87:106).

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. Расписание финальных матчей:

10 мая. «ЧБК» vs «Химки»

12 мая. «ЧБК» vs «Химки»

16 мая. «Химки» vs «ЧБК»

18 мая. «Химки» vs «ЧБК»

22 мая. «ЧБК» vs «Химки»*

25 мая. «Химки» vs «ЧБК»*

28 мая. «ЧБК» vs «Химки»*

*матчи пройдут, если потребуется.

Напомним, что накануне «ЧБК» в полуфинале одержал «сухую» победу в серии над БК «Новосибирск», выиграв у соперников в трех матчах. Так, челябинский клуб впервые в своей истории завоевал право сыграть в финале Суперлиги. Отметим, что еще не известно на какой площадке наша команда будет принимать домашние матчи в битве за трофей. Штаб «ЧБК» рассматривает несколько вариантов. В ближайшее время он их озвучит.