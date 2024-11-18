Челябинка Ева Огнивова завоевала золото первенства России по дзюдо

Она выиграла состязания среди спортсменок не старше 21 года в весе до 70 кг

Очередную медаль в свою коллекцию завоевала челябинская дзюдоистка Ева Огнивова. Спортсменка второй год подряд выиграла первенство России. Турнир прошел в Рязани, собрал более 600 атлетов до 21 года из 70 регионов страны. Ева Огнивова не знала себе равных в весовой категории до 70 кг, сообщает результаты сайт Федерации дзюдо России.

Состязания в Рязани прошли с 14 по 17 ноября. В них выступили сильнейшие спортсмены страны не старше 21 года. Они боролись не только за медали, но и за возможность застолбить за собой место в молодежной сборной России. С этой задачей легко справилась челябинка Ева Огнивова. Она второй год подряд становится сильнейшей дзюдоисткой страны в своей возрастной и весовой категории.

«Не сказала бы, что победа далась тяжелее, чем годом ранее. Просто немного изменилась ситуация: появились девушки разной антропометрии, было много левшей. К слову, сейчас активно работаю над улучшением борьбы с ними. Непросто было со всеми, но вместе с тренерами к каждому из соперников готовились заранее, обсуждали ход встреч», — рассказала Ева Огнивова в блицинтервью пресс-службе Федерации дзюдо России.

В финальном поединке в весе до 70 кг соперницей нашей спортсменки стала Дарья Антонова. Кстати, три недели назад она завоевала бронзу на взрослом чемпионате России. Ева Огнивова к экватору поединка провела успешный прием, одержав досрочную победу. Бронзовые медали достались Кире Орешниковой и Злате Супруненко.

Первенство России по дзюдо (U21). Девушки. Весовая категория до 70 кг.

1. Ева Огнивова (Челябинская область).

2. Дарья Антонова (Волгоградская область).

3. Кира Орешникова (Самарская область).

3. Злата Супруненко (Краснодарский край).

Отметим, что Ева Огнивова занимается в челябинской СШОР «Локомотив» у тренера Андрея Морозова. В текущем сезоне у нее есть успешные выступления и на международной арене. Так, в августе она стала победителем Кубка Азии среди юниоров в Гонконге. В ее активе также победа на этапе Russian Judo Tour в Хабаровске. А вот на первенстве мира в Душанбе ее постигла неудача: Ева Огнивова осталась за чертой призеров статусного турнира.