Челябинка Ева Огнивова впервые выиграла этап Russian Judo Tour в Хабаровске

Золотые медали региону также принесли Ирина Зуева и Саид Садрудинов

Перспективная челябинская дзюдоистка Ева Огнивова одержала очередную яркую победу. На турнире Russian Judo Tour в Хабаровске она не оставила шансов призеру чемпионата России Любови Орловой из Тюмени. Еще две золотые медали престижных соревнований завоевали для региона Ирина Зуева и Саид Садрудинов, сообщает результаты турнира Федерация дзюдо России.

18-летняя спортсменка из Челябинска подтвердила на соревнованиях в Хабаровске, что уже готова не только на равных бороться с лидерами сборной России, но и побеждать их. В этот раз Ева Огнивова одержала первую победу на взрослом уровне, выиграв непростой финальный поединок у Любови Орловой из Тюменской области. Поведя «ваза-ари», она позволила оппонентке отыграться и перевести встречу в дополнительное время и вынудить ее получить третье «шидо».

Женщины, весовая категория до 70 кг:

1. Ева Огнивова (Челябинская область).

2. Любовь Орлова (Тюменская область).

3. Эльвира Донцова (Московская область).

3. Фарангис Ходжиева (Узбекистан).

«В очередной раз убедилась, что мне еще работать и работать над собой. Начала неплохо, но потом как будто остановилась и не смогла полностью выполнить тренерские установки. Рада, что дебют на взрослом уровне получился успешным. Также понравилось бороться с узбечкой, выступавшей на Олимпийских играх, что лично для меня — шаг вперед», — рассказала Ева Огнивова пресс-службе ФДР.

Поддержала почин подруги по команде и челябинка Ирина Зуева. Она не знала себе равных в весовой категории до 57 кг. На татами в Хабаровске подопечная Андрея Вострикова провела четыре победных поединка и завоевала золотую медаль. В финале наша землячка взяла верх над опытной Натальей Елкиной из Красноярского края.

Женщины, весовая категория до 57 кг:

1. Ирина Зуева (Челябинская область).

2. Наталья Елкина (Красноярский край).

3. Яна Джумаева (Свердловская область).

3. Дарья Устимова (Самарская область).

«Однозначно, этот город для меня — счастливый. В этот раз ощущала груз ответственности: волновалась, переживала, что не смогу защитить звание сильнейшей. Все встречи выигрывала на характере, говорила, что не сдамся, и шла только вперед. Эту медаль посвящаю племяннице, которая вчера выступала на детских соревнованиях по дзюдо, но стала лишь второй. Для меня она — чемпионка», — отметила Ирина Зуева.

Победно завершил свое выступление в турнире и еще один челябинец — Саид Садрудинов. Он выиграл турнир в весе до 100 кг. В финале наш земляк оказался сильнее Анарбека Ишенбаева из Кыргызстана. Во время ухода от корпусного броска в исполнении воспитанника южноуральской школы дзюдо Ишенбаев коснулся головой татами, за что получил от судей «хансоку-макэ».

Мужчины, весовая категория до 100 кг:

1. Саид Садрудинов (Челябинская область).

2. Анарбек Ишенбаев (Кыргызстан).

3. Даниил Драновский (Ставропольский край).

3. Игорь Долганов (Свердловская область).

«Настраивался на тяжелую встречу, потому что готов был довольствоваться только первым местом. Недавно восстановился после травмы, проделал большой объем работы и теперь пожинаю ее плоды. Давно хотел встретиться на татами с иностранцами, и вот моя небольшая мечта сбылась», — сказал Саид Садрудинов.

По итогам этапа RJT-2024 в Хабаровске российские дзюдоисты завоевали 12 золотых, 8 серебряных и 20 бронзовых наград. На второй строчке общекомандного зачета расположились представители Армении и Таджикистана (1-0-0), а на третьей — Кыргызстана (0-3-0).

Следующий этап Russian Judo Tour пройдет с 28 по 30 июня в Челябинске. Состязания примет ледовая арена «Трактор».