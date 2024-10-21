Челябинские дзюдоистки завоевали полный комплект медалей чемпионата России

Победу одержала Сабина Гилязова, призерами стали Таисия Киреева и Анастасия Холодилина

В Сочи завершился чемпионат России по дзюдо, собравший более 530 участников из 52 регионов страны. Успешно выступили в соревнованиях спортсменки из Челябинской области. Победу одержала Сабина Гилязова, серебряным и бронзовым призером стали соответственно Таисия Киреева и Анастасия Холодилина, сообщает результаты соревнований Федерация дзюдо России.

На состязания, прошедшие в федеральной территории «Сириус», Челябинская область делегировала 26 спортсменов. Мужской команде завоевать медали не удалось, зато проявили себя наши женщины. Они завоевали три награды — золото, серебро и бронзу.

Первую медаль в копилку Челябинской области принесла Анастасия Холодилина. Она стала бронзовым призером в весовой категории свыше 78 килограммов. В малом финале она одержала победу «иппоном» над соперницей из Самары.

Челябинка Таисия Киреева достойно прошла в финал соревнований в категории до 70 килограммов. В упорной борьбе Таисия стала серебряным призером, уступив победу спортсменке из Санкт-Петербурга.

Заветное золото в весовой категории до 48 килограммов завоевала южноуральская спортсменка Сабина Гилязова. Отметим, буквально две недели назад Сабина выступила на международном турнире «Большой шлем» в Абу-Даби, где она принесла отечественной сборной золотую медаль.

Чемпионат России — 2024 по дзюдо. Выступление спортсменов Челябинской области:

Золото — Сабина Гилязова (48 кг).

Серебро — Таисия Киреева (70 кг).

Бронза — Анастасия Холодилина (свыше 78 кг).

«Многие говорили, что выступать на чемпионате России после „Большого шлема“ — лишнее. Но я не испытала никаких сложностей с функциональной точки зрения. Когда победила в Абу-Даби, особо не радовалась, чтобы сохранить эмоции для этого турнира. Теперь же могу порадоваться и чуть-чуть передохнуть», — рассказала Сабина в блиц-интервью пресс-службе Федерации дзюдо России.

Отметим, что чемпионат России — 2024 в Сочи завершился командными соревнованиями. В составе сборной УрФО спортсмены Челябинской области завоевали бронзовые медали.

Автор: Лилия Полякова