Челябинская спортсменка Ева Огнивова завоевала Кубок Азии по дзюдо

На турнире в Гонконге она провела три победных поединка

Сегодня, 19 августа, челябинская дзюдоистка Ева Огнивова стала победителем Кубка Азии по дзюдо среди юниоров. На соревнованиях в Гонконге воспитанница СШОР «Локомотив» провела три победных поединка. В финале она за 30 секунд выиграла у соперницы из Австралии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на официальный сайт турнира.

На соревнованиях в Гонконге за медали Кубка Азии боролись 126 спортсменов из 14 стран. Среди них и российские дзюдоисты, которые выступали в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной символики. В составе нашей команды отличилась челябинка Ева Огнивова. Она провела три победных поединка в весовой категории до 80 кг.

Воспитанница СШОР «Локомотив» последовательно выиграла у Прангчнок Ламчучанг (Таиланд) и Урангу Джадамбы (Монголия). В решающем поединке за золото Ева Огнивова не оставила шансов сопернице из Австралии Ханне Макхенри. С ней она справилась за 30 секунд — выполнила бросок на «ваза-ари», а затем успешно провела удушающий захват.





Кубок Азии по дзюдо. Юниорки, весовая категория до 80 кг.

1. Ева Огнивова (Россия).

2. Ханна Макхенри (Австралия).

3. Тэйла Хейз (Австралия).

3. Урангу Джадамба (Монголия).

Отметим, что Ева Огнивова занимается под руководством Андрея Морозова в челябинской СШОР «Локомотив». Она уже успешно выступает в соревнованиях среди взрослых спортсменов. Так, в этом году она выиграла один из этапов Russian Judo Tour в Хабаровске. В ближайшее время читайте большое интервью со спортсменкой на нашем сайте.