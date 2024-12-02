Три медали завоевали дзюдоисты Челябинской области на Кубке России

Победителями соревнований в Тюмени стали Ева Огнивова и Саид Садрудинов

Дзюдоисты Челябинской области стали призерами Кубка России, завершившегося в Тюмени. В их активе три медали: победителями турнира стали Ева Огнивова и Саид Садрудинов, бронза на счету Клима Калинина. В командном зачете лучший результат показали спортсмены УрФО, а мужская и женская сборные Челябинской области заняли третьи места, сообщает Федерация дзюдо России.

В очередной раз подтвердила звание одной из сильнейших дзюдоисток страны Ева Огнивова. Спортсменка из челябинской СШОР «Локомотив» одержала победу в весовой категории до 70 кг. Подопечная Андрея Морозова в финальном поединке взяла верх над призером чемпионата страны Дарьей Храмойкиной.

«Эта медаль — очень важная, потому что на взрослом уровне я до этого побеждала только на RJT в Хабаровске. Начала день достаточно тяжело, но потом разборолась и к медальной встрече подошла в хорошей форме. Теперь буду готовиться к финалу Russian Judo Tour», — рассказала Ева Огнивова пресс-службе ФДР.

Еще одну медаль высшего достоинства в копилку сборной Челябинской области положил Саид Садрудинов. Подопечный Александра Миллера не знал себе равных в весовой категории до 100 кг. В финале он встретился с медалистом чемпионата России Игорем Долгановым (УФО).

Этот поединок стал настоящей битвой: обоюдоострая борьба, красивые попытки бросков и заряд эмоций. Потрясающим моментом финала стал подхват и последующий «бычок» Саида Садрудинова — второй год подряд трофей остается в Челябинске. «Доволен, что смог порадовать земляков, тренеров и родителей, сохранив титул победителя Кубка России», — подытожил Саид.

Кубок России — 2024 по дзюдо. Призеры Челябинской области:

Золото — Ева Огнивова (70 кг).

Золото — Саид Садрудинов (100 кг).

Бронза — Клим Калинин (73 кг).

Бронзовым призером Кубка России стал еще один челябинец — Клим Калинин. Он поднялся на пьедестал почета в весовой категории до 73 кг. Отметим, что в шаге от призового места оказались Дина Гизатулина (78 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг).

Кубок России — 2024 по дзюдо. Командный зачет среди федеральных округов:

1. Уральский ФО.

2. Северо-Кавказский ФО.

3. Санкт-Петербург.





Кубок России — 2024 по дзюдо. Командный зачет среди субъектов РФ:

Мужчины:

1. Свердловская область.

2. Чеченская Республика.

3. Челябинская область.

Женщины:

1. Свердловская область.

2. Самарская область.

3. Челябинская область.

Уверенную победу в командном зачете одержали спортсмены УрФО. В их общий успех достойный вклад внесли дзюдоисты Челябинской области. Наши мужская и женская команды заняли третьи места.