Дзюдоист Денис Батчаев завоевал бронзу турнира «Большой шлем» в Токио

Челябинский спортсмен стал призером в весовой категории свыше 100 кг

Бронзовую медаль на статусном международном турнире «Большой шлем» в Токио завоевал дзюдоист из Челябинска Денис Батчаев. Он стал призером в престижной весовой категории свыше 100 килограммов, уступив лишь родоначальникам дзюдо из Японии. Российские спортсмены, выступая на турнире в нейтральном статусе, завоевали в Токио четыре медали, сообщает Федерация дзюдо России.

Соревнования в Японии собрали представительный состав участников. Сильнейший свой состав заявили на домашний турнир и родоначальники дзюдо. В этой звездной компании удалось проявить себя челябинскому тяжеловесу Денису Батчаеву. В весовой категории свыше 100 килограммов он стал бронзовым призером.

Проиграв в полуфинале чемпиону Азии Ота из Японии, наш супертяж в борьбе за место на третьей ступени пьедестала взял верх над медалистом этапа Мировой серии в Анталье корейцем Сонгом.

«Правильно настроился и забрал медаль. Конечно, золото было в приоритете и потому бронза — утешительный приз. В следующий раз приеду сюда побеждать. Кореец очень быстрый, резкий соперник. Мне удалось взять свою борьбу, поймать момент и бросить», — отметил в блиц-интервью пресс-службе ФДР Денис Батчаев.

Отметим, что помимо челябинца призерами «Большого шлема» в Токио стали еще три российских спортсмена. Так, победу в турнире одержал Матвей Каниковский, серебряные медали завоевали Элис Старцева и Тимур Арбузов.

«В Японии наши ребята получили возможность побороться с самыми сильными дзюдоистами этой страны, лидерами мирового дзюдо, нашими основными конкурентами. Приятно, что отечественным спортсменам, большинство из которых — вчерашние юниоры, в этой конкурентной борьбе удалось завоевать награды. Нам было очень важно посмотреть на это соперничество и понять, что наша команда по-прежнему одна из сильнейших в мире и реально может побеждать самых сильных конкурентов», — подвел итог выступлению российской сборной президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Дзюдо. Турнир «Большой шлем». Токио. Мужчины, свыше 100 килограммов:

1. Карта Накано (Япония).

2. Хиого Ота (Япония).

3. Юта Накамура (Япония).

3. Денис Батчаев (Россия).

Отметим, что отправились в столицу Японии и еще два южноуральских дзюдоиста. Увы, Ирина Зуева и Егор Малкин не смогли побороться за медали.