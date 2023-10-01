Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян победно дебютировал на профессиональном ринге

Он единогласным решением судей выиграл у чемпиона мира-2021 Темиртаса Жусупова из Казахстана

Южноуральский боксер Эдмонд Худоян успешно дебютировал на профессиональном ринге. В рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», прошедшем в Турции, спортсмен из Златоуста одержал уверенную победу над чемпионом мира-2021 Темиртасом Жусуповым из Казахстана, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Для пятикратного чемпиона России это был дебют на профессиональном ринге. И первым же соперником Эдмонда Худояна стал опытный и титулованный боксер. Темиртас Жусупов из Казахстана ранее становился двукратным чемпионом Азии (2013 и 2019 годы), победителем Всемирных военных игр (2019), чемпионом мира среди военнослужащих (2021), а главное — в его послужном списке победа на чемпионате мира 2021 года. Для сравнения: наш земляк на мировом первенстве становился бронзовым призером в 2023 году.

Тем не менее, Эдмонд Худоян провел уверенный и яркий бой. По мнению судей, он выиграл все пять раундов. Единогласным решением они отдали победу россиянину.

Напомним, что в этом году боксер из Златоуста в очередной раз завоевал золото чемпионата России, став пятикратным чемпионом страны. Кроме того, в этом году он впервые стал призером чемпионата мира, завоевав на турнире в Ташкенте бронзовую медаль.