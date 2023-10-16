Два челябинских боксера будут биться за «Золотую перчатку» в Сербии

В составе сборной России выступят Максим Стахеев и Ильяс Додаржонов

Тренерский штаб сборной России по боксу объявил состав участников предстоящего международного турнира «Золотая перчатка» в Сербии. Выступят в нем и два боксера Челябинской области — Максим Стахеев (51 кг) и Ильяс Додаржонов (75 кг). Соревнования пройдут с 18 по 22 октября в городе Чачак, сообщает региональная федерация бокса.

Мужская сборная России на турнире в Сербии будет представлена 11 боксерами. В состав команды попали и два спортсмена Челябинской области — причем оба в этом году стали бронзовыми призерами чемпионата России — Максим Стахеев (51 кг) и Ильяс Додаржонов (75 кг).

Помимо них, в составе сборной России на турнире «Золотая перчатка» выступят: Михаил Прокопьев (48 кг), Ходиакбар Мамаюсупов (54 кг), Нурлан Сафаров (60 кг), Сандан Санданов (63,5 кг), Руслан Трушников и Хикмет Гараев (оба — 67 кг), Андрей Ефременко (80 кг), Владимир Орехов и Евгений Чаплыгин (оба — 86 кг), Сергей Слободян (92 кг) и Владислав Комаров (свыше 92 кг).

Завтра, 17 октября, пройдет жеребьевка турнира во всех весовых категориях, а уже 18 октября начнутся первые бои.